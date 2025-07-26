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"Пальцы руки и ноги". У мужчины с раком обнаружили очень редкое осложнение - РИА Новости, 26.07.2025
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09:55 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/rak-2031577309.html
"Пальцы руки и ноги". У мужчины с раком обнаружили очень редкое осложнение
"Пальцы руки и ноги". У мужчины с раком обнаружили очень редкое осложнение - РИА Новости, 26.07.2025
"Пальцы руки и ноги". У мужчины с раком обнаружили очень редкое осложнение
В Австралии у мужчины с раком легких обнаружили крайне редкое осложнение, пишет Daily Mail. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:55:00+03:00
2025-07-26T09:55:00+03:00
австралия
в мире
рак
рак легких
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Австралии у мужчины с раком легких обнаружили крайне редкое осложнение, пишет Daily Mail."У него сильно опух один палец на руки и один — на ноге. Оказалось, что раковые опухоли "заменили" кости на его пальцах", — говорится в сообщении.Отмечается, что 55-летний мужчина, болеющий раком легких, обратился в больницу после того, как заметил болезненную припухлость на пальцах руки и ноги, из-за которой они приобрели булавовидную форму.Врачи диагностировали у пациента форму рака, при которой он распространяется на кости. Уточняется, что подобное осложнение встречается крайне редко, потому что в большинстве случаев раковые клетки поражают костный мозг, которого в костях пальцев рук и ног меньше, чем в остальных частях тела.
https://ria.ru/20250725/bolezn-2031481344.html
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австралия, в мире, рак, рак легких
Австралия, В мире, Рак, Рак легких
"Пальцы руки и ноги". У мужчины с раком обнаружили очень редкое осложнение

Daily Mail: у мужчины с раком легких обнаружили крайне редкое осложнение

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Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Австралии у мужчины с раком легких обнаружили крайне редкое осложнение, пишет Daily Mail.
"У него сильно опух один палец на руки и один — на ноге. Оказалось, что раковые опухоли "заменили" кости на его пальцах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 55-летний мужчина, болеющий раком легких, обратился в больницу после того, как заметил болезненную припухлость на пальцах руки и ноги, из-за которой они приобрели булавовидную форму.
Врачи диагностировали у пациента форму рака, при которой он распространяется на кости. Уточняется, что подобное осложнение встречается крайне редко, потому что в большинстве случаев раковые клетки поражают костный мозг, которого в костях пальцев рук и ног меньше, чем в остальных частях тела.
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