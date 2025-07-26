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В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 26.07.2025
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность вновь объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:49:00+03:00
2025-07-26T10:49:00+03:00
2025-07-26T11:16:00+03:00
безопасность
кабардино-балкарская республика (кбр)
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность вновь объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков."Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в своем Telegram-канале.В 4.37 мск субботы Коков также объявлял о беспилотной опасности в регионе, она была отменена в 9.37 мск.
https://ria.ru/20250726/bpla-2031582577.html
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безопасность, кабардино-балкарская республика (кбр), казбек коков
Безопасность, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Казбек Коков
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Глава КБР Коков сообщил о беспилотной опасности в регионе