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В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 26.07.2025
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10:49 26.07.2025 (обновлено: 11:16 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/pvo-2031582953.html
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 26.07.2025
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность вновь объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:49:00+03:00
2025-07-26T11:16:00+03:00
безопасность
кабардино-балкарская республика (кбр)
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность вновь объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков."Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в своем Telegram-канале.В 4.37 мск субботы Коков также объявлял о беспилотной опасности в регионе, она была отменена в 9.37 мск.
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безопасность, кабардино-балкарская республика (кбр), казбек коков
Безопасность, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Казбек Коков
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

Глава КБР Коков сообщил о беспилотной опасности в регионе

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКабардино-Балкария
Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность вновь объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.
"Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в своем Telegram-канале.
В 4.37 мск субботы Коков также объявлял о беспилотной опасности в регионе, она была отменена в 9.37 мск.
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БезопасностьКабардино-Балкарская Республика (КБР)Казбек Коков
 
 
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