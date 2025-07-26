https://ria.ru/20250726/pulkovo-2031671701.html

В Пулково водитель спецавтомобиля повредил облицовку терминала

В Пулково водитель спецавтомобиля повредил облицовку терминала - РИА Новости, 27.07.2025

В Пулково водитель спецавтомобиля повредил облицовку терминала

Водитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки терминала, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-26T22:53:00+03:00

2025-07-26T22:53:00+03:00

2025-07-27T10:14:00+03:00

происшествия

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Водитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки терминала, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 26 июля... водитель спецавтомобиля АО "Аэромар" не рассчитал габариты транспортного средства и повредил часть облицовки терминала аэропорта Пулково. Пострадавших нет, последствия аварии устраняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Компания "Аэромар", согласно ее сайту, занимается производством и поставкой бортового питания для авиапассажиров.

https://ria.ru/20250306/vnukovo-2003414684.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура