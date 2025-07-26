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В Пулково водитель спецавтомобиля повредил облицовку терминала - РИА Новости, 27.07.2025
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22:53 26.07.2025 (обновлено: 10:14 27.07.2025)
https://ria.ru/20250726/pulkovo-2031671701.html
В Пулково водитель спецавтомобиля повредил облицовку терминала
В Пулково водитель спецавтомобиля повредил облицовку терминала - РИА Новости, 27.07.2025
В Пулково водитель спецавтомобиля повредил облицовку терминала
Водитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки терминала, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-26T22:53:00+03:00
2025-07-27T10:14:00+03:00
происшествия
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Водитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки терминала, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. &quot;По предварительным данным, 26 июля... водитель спецавтомобиля АО &quot;Аэромар&quot; не рассчитал габариты транспортного средства и повредил часть облицовки терминала аэропорта Пулково. Пострадавших нет, последствия аварии устраняются&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Компания "Аэромар", согласно ее сайту, занимается производством и поставкой бортового питания для авиапассажиров.
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происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура
В Пулково водитель спецавтомобиля повредил облицовку терминала

Автомобиль поставщика бортового питания повредил облицовку терминала в Пулково

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramВодитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта "Пулково" повредил часть облицовки терминала
Водитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта Пулково повредил часть облицовки терминала - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Водитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта "Пулково" повредил часть облицовки терминала
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Водитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки терминала, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«

"По предварительным данным, 26 июля... водитель спецавтомобиля АО "Аэромар" не рассчитал габариты транспортного средства и повредил часть облицовки терминала аэропорта Пулково. Пострадавших нет, последствия аварии устраняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
Компания "Аэромар", согласно ее сайту, занимается производством и поставкой бортового питания для авиапассажиров.
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