В Пулково водитель спецавтомобиля повредил облицовку терминала
Автомобиль поставщика бортового питания повредил облицовку терминала в Пулково
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramВодитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта "Пулково" повредил часть облицовки терминала
Водитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта "Пулково" повредил часть облицовки терминала
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Водитель спецавтомобиля на территории петербургского аэропорта "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки терминала, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
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"По предварительным данным, 26 июля... водитель спецавтомобиля АО "Аэромар" не рассчитал габариты транспортного средства и повредил часть облицовки терминала аэропорта Пулково. Пострадавших нет, последствия аварии устраняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
Компания "Аэромар", согласно ее сайту, занимается производством и поставкой бортового питания для авиапассажиров.
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