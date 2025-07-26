https://ria.ru/20250726/priyuty-2031627867.html

Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет

Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет - РИА Новости, 26.07.2025

Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет

Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T16:26:00+03:00

2025-07-26T16:26:00+03:00

2025-07-26T16:26:00+03:00

общество

москва

животные

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы. Там их кормят, выгуливают, моют, вычесывают и следят за здоровьем. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении. Отмечается, что рекордсмены по возрасту живут в приютах "Зоорассвет" и "Зеленоград". "Собакам Вьюге и Максе уже почти 17 лет, а в пересчете на человеческий возраст - около 85", - добавляется в сообщении. Кроме того, в приюте "Зоорассвет" живет и 12-летняя кошка по имени Искорка, она несколько раз была на выставках по пристройству, но из-за возраста пока так и не обрела семью. "Все желающие могут навестить животных в рабочие часы приютов, при себе необходимо иметь паспорт", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250111/moskva-1993252772.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, животные