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Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет - РИА Новости, 26.07.2025
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16:26 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/priyuty-2031627867.html
Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет
Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет - РИА Новости, 26.07.2025
Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет
Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:26:00+03:00
2025-07-26T16:26:00+03:00
общество
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животные
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы. Там их кормят, выгуливают, моют, вычесывают и следят за здоровьем. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении. Отмечается, что рекордсмены по возрасту живут в приютах "Зоорассвет" и "Зеленоград". "Собакам Вьюге и Максе уже почти 17 лет, а в пересчете на человеческий возраст - около 85", - добавляется в сообщении. Кроме того, в приюте "Зоорассвет" живет и 12-летняя кошка по имени Искорка, она несколько раз была на выставках по пристройству, но из-за возраста пока так и не обрела семью. "Все желающие могут навестить животных в рабочие часы приютов, при себе необходимо иметь паспорт", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250111/moskva-1993252772.html
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общество, москва, животные
Общество, Москва, Животные
Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет

В московских приютах живут почти три тысячи собак и кошек старше десяти лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошка на территории приюта для бездомных животных
Кошка на территории приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кошка на территории приюта для бездомных животных. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы. Там их кормят, выгуливают, моют, вычесывают и следят за здоровьем. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что рекордсмены по возрасту живут в приютах "Зоорассвет" и "Зеленоград".
«
"Собакам Вьюге и Максе уже почти 17 лет, а в пересчете на человеческий возраст - около 85", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в приюте "Зоорассвет" живет и 12-летняя кошка по имени Искорка, она несколько раз была на выставках по пристройству, но из-за возраста пока так и не обрела семью.
"Все желающие могут навестить животных в рабочие часы приютов, при себе необходимо иметь паспорт", - подчеркивается в сообщении.
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