Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет
В московских приютах живут почти три тысячи собак и кошек старше десяти лет
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошка на территории приюта для бездомных животных
Кошка на территории приюта для бездомных животных. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы. Там их кормят, выгуливают, моют, вычесывают и следят за здоровьем. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рекордсмены по возрасту живут в приютах "Зоорассвет" и "Зеленоград".
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"Собакам Вьюге и Максе уже почти 17 лет, а в пересчете на человеческий возраст - около 85", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в приюте "Зоорассвет" живет и 12-летняя кошка по имени Искорка, она несколько раз была на выставках по пристройству, но из-за возраста пока так и не обрела семью.
"Все желающие могут навестить животных в рабочие часы приютов, при себе необходимо иметь паспорт", - подчеркивается в сообщении.