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Сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью - РИА Новости, 26.07.2025
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05:42 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/primore-2031558984.html
Сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью
Сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью - РИА Новости, 26.07.2025
Сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью
Сбивший на трассе в Приморье амурского тигра водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением машины, и при появлении зверя... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T05:42:00+03:00
2025-07-26T05:42:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
еврейская автономная область
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Сбивший на трассе в Приморье амурского тигра водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением машины, и при появлении зверя на дороге не тормозил, сообщает краевое УМВД. Ранее полиция информировала, что поступило сообщение об обнаружении сбитого тигра на трассе под Уссурийском. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. Проводится проверка. В соцсетях разошлись видео, на которым видно, что у иномарки, сбившей тигра, разбита передняя часть. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что под колёса попала молодая самка, травмы привели к моментальной гибели. "На 682 км автодороги "Хабаровск - Владивосток" амурский тигр пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства… Установлено, что 36-летний житель села Черниговка с 16-летним стажем управления автотранспортом двигался на автомашине Volkswagen Touareg со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства. При возникновении опасности водитель не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на амурского тигра", - сообщает полиция. Как уточнили журналистам в полиции, водитель, предположительно, превысил скорость. Трасса в 5 утра была пустой, добавили в пресс-службе. Ранее водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. Мужчина не пострадал. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250726/tigr-2031556870.html
https://ria.ru/20250609/primore-2021719993.html
россия
хабаровский край
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происшествия, россия, хабаровский край, еврейская автономная область, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
Сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью

МВД: сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью и не сбросил ее

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Сбивший на трассе в Приморье амурского тигра водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением машины, и при появлении зверя на дороге не тормозил, сообщает краевое УМВД.
Ранее полиция информировала, что поступило сообщение об обнаружении сбитого тигра на трассе под Уссурийском. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. Проводится проверка. В соцсетях разошлись видео, на которым видно, что у иномарки, сбившей тигра, разбита передняя часть. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что под колёса попала молодая самка, травмы привели к моментальной гибели.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В Приморье сбили самку амурского тигра, заявил эксперт
04:42
"На 682 км автодороги "Хабаровск - Владивосток" амурский тигр пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства… Установлено, что 36-летний житель села Черниговка с 16-летним стажем управления автотранспортом двигался на автомашине Volkswagen Touareg со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства. При возникновении опасности водитель не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на амурского тигра", - сообщает полиция.
Как уточнили журналистам в полиции, водитель, предположительно, превысил скорость. Трасса в 5 утра была пустой, добавили в пресс-службе.
Ранее водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.
Мужчина не пострадал.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Приморье вынесли приговор жителям за убийство амурского тигра
9 июня, 10:00
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайЕврейская автономная областьСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"
 
 
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