Сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью
МВД: сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью и не сбросил ее
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Сбивший на трассе в Приморье амурского тигра водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением машины, и при появлении зверя на дороге не тормозил, сообщает краевое УМВД.
Ранее полиция информировала, что поступило сообщение об обнаружении сбитого тигра на трассе под Уссурийском. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. Проводится проверка. В соцсетях разошлись видео, на которым видно, что у иномарки, сбившей тигра, разбита передняя часть. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что под колёса попала молодая самка, травмы привели к моментальной гибели.
"На 682 км автодороги "Хабаровск - Владивосток" амурский тигр пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства… Установлено, что 36-летний житель села Черниговка с 16-летним стажем управления автотранспортом двигался на автомашине Volkswagen Touareg со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства. При возникновении опасности водитель не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на амурского тигра", - сообщает полиция.
Как уточнили журналистам в полиции, водитель, предположительно, превысил скорость. Трасса в 5 утра была пустой, добавили в пресс-службе.
Ранее водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.
Мужчина не пострадал.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.