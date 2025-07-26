https://ria.ru/20250726/primore-2031558984.html

Сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью

Сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью - РИА Новости, 26.07.2025

Сбивший тигра в Приморье водитель ехал с высокой скоростью

Сбивший на трассе в Приморье амурского тигра водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением машины, и при появлении зверя... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T05:42:00+03:00

2025-07-26T05:42:00+03:00

2025-07-26T05:42:00+03:00

происшествия

россия

хабаровский край

еврейская автономная область

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Сбивший на трассе в Приморье амурского тигра водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением машины, и при появлении зверя на дороге не тормозил, сообщает краевое УМВД. Ранее полиция информировала, что поступило сообщение об обнаружении сбитого тигра на трассе под Уссурийском. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. Проводится проверка. В соцсетях разошлись видео, на которым видно, что у иномарки, сбившей тигра, разбита передняя часть. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что под колёса попала молодая самка, травмы привели к моментальной гибели. "На 682 км автодороги "Хабаровск - Владивосток" амурский тигр пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства… Установлено, что 36-летний житель села Черниговка с 16-летним стажем управления автотранспортом двигался на автомашине Volkswagen Touareg со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства. При возникновении опасности водитель не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на амурского тигра", - сообщает полиция. Как уточнили журналистам в полиции, водитель, предположительно, превысил скорость. Трасса в 5 утра была пустой, добавили в пресс-службе. Ранее водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. Мужчина не пострадал. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250726/tigr-2031556870.html

https://ria.ru/20250609/primore-2021719993.html

россия

хабаровский край

еврейская автономная область

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происшествия, россия, хабаровский край, еврейская автономная область, сергей арамилев, центр "амурский тигр"