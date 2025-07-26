https://ria.ru/20250726/pravitelstvo-2031631964.html

Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний

Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний - РИА Новости, 27.07.2025

Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний

Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-26T16:56:00+03:00

2025-07-26T16:56:00+03:00

2025-07-27T04:32:00+03:00

экономика

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025752192_0:276:3145:2045_1920x0_80_0_0_e41d15c7d8a0ce87f089fc4db19b815d.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. "Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно", — говорится в сообщении.В документе указано, что для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов по 30 ноября 2025 года включительно.Кроме того, если против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства, то до указанной даты компании не будут подвергаться взысканиям по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025. Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий составит список организаций, которые имеют право на такие меры поддержки. Затем этот список будет передан в Федеральную налоговую службу.Отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам обсуждалась на совещании о ситуации в угольной отрасли, которое прошло с участием Михаила Мишустина в мае 2025 года.

https://ria.ru/20250530/ndp-2019958360.html

https://ria.ru/20250530/ugol-2019962837.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)