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Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний - РИА Новости, 27.07.2025
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16:56 26.07.2025 (обновлено: 04:32 27.07.2025)
https://ria.ru/20250726/pravitelstvo-2031631964.html
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний - РИА Новости, 27.07.2025
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний
Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-26T16:56:00+03:00
2025-07-27T04:32:00+03:00
экономика
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. &quot;Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно&quot;, — говорится в сообщении.В документе указано, что для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов по 30 ноября 2025 года включительно.Кроме того, если против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства, то до указанной даты компании не будут подвергаться взысканиям по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025. Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий составит список организаций, которые имеют право на такие меры поддержки. Затем этот список будет передан в Федеральную налоговую службу.Отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам обсуждалась на совещании о ситуации в угольной отрасли, которое прошло с участием Михаила Мишустина в мае 2025 года.
https://ria.ru/20250530/ndp-2019958360.html
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экономика, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний

Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов угольщиками

© Фото предоставлено пресс-службой СУЭК-Красноярск/Илья НаймушинВскрышные работы на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК возле города Бородино в Красноярском крае
Вскрышные работы на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК возле города Бородино в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой СУЭК-Красноярск/Илья Наймушин
Вскрышные работы на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК возле города Бородино в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина.
«

"Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно", — говорится в сообщении.

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В документе указано, что для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов по 30 ноября 2025 года включительно.
Кроме того, если против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства, то до указанной даты компании не будут подвергаться взысканиям по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025.
Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий составит список организаций, которые имеют право на такие меры поддержки. Затем этот список будет передан в Федеральную налоговую службу.
Отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам обсуждалась на совещании о ситуации в угольной отрасли, которое прошло с участием Михаила Мишустина в мае 2025 года.
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ЭкономикаМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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