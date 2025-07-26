https://ria.ru/20250726/pravitelstvo-2031631964.html
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний - РИА Новости, 27.07.2025
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний
Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-26T16:56:00+03:00
2025-07-26T16:56:00+03:00
2025-07-27T04:32:00+03:00
экономика
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. "Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно", — говорится в сообщении.В документе указано, что для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов по 30 ноября 2025 года включительно.Кроме того, если против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства, то до указанной даты компании не будут подвергаться взысканиям по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025. Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий составит список организаций, которые имеют право на такие меры поддержки. Затем этот список будет передан в Федеральную налоговую службу.Отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам обсуждалась на совещании о ситуации в угольной отрасли, которое прошло с участием Михаила Мишустина в мае 2025 года.
https://ria.ru/20250530/ndp-2019958360.html
https://ria.ru/20250530/ugol-2019962837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов угольщиками
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина.
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"Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно", — говорится в сообщении.
В документе указано, что для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов по 30 ноября 2025 года включительно.
Кроме того, если против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства, то до указанной даты компании не будут подвергаться взысканиям по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025.
Минэнерго
на основании заявлений от компаний и предприятий составит список организаций, которые имеют право на такие меры поддержки. Затем этот список будет передан в Федеральную налоговую службу.
Отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам обсуждалась на совещании о ситуации в угольной отрасли, которое прошло с участием Михаила Мишустина в мае 2025 года.