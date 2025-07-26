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В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более тысячи человек - РИА Новости, 26.07.2025
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17:17 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/pozhary-2031634589.html
В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более тысячи человек
В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более тысячи человек - РИА Новости, 26.07.2025
В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более тысячи человек
Власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, передает РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:17:00+03:00
2025-07-26T17:17:00+03:00
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СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, передает телеканал NTV. Лесной пожар, начавшийся на востоке провинции Анталья, охватил в субботу из-за сильного ветра ряд районов соседней провинции Мерсин. "В рамках предосторожности эвакуированы 125 жителей деревни Караага и 139 жителей деревни Лале в провинции Мерсин, а также 260 единиц мелкого рогатого скота", - передает канал. Также пожарные продолжают тушить лесной пожар у деревни Чавушлар провинции Карабюк на севере страны. "Эвакуированы более тысячи жителей 613 домов", - сообщает канал. По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в субботу пожарные смогли локализовать семь лесных пожаров в шести провинциях. В частности, отмечает канал, в результате пожара на плато Сёгут провинции Аланья огнем уничтожено 40 гектаров леса. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html
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в мире, турция, мерсин (провинция), анталья (провинция)
В мире, Турция, Мерсин (провинция), Анталья (провинция)
В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более тысячи человек

NTV: на юге Турции эвакуировали более 1,3 тысячи человек из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Лесной пожар. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, передает телеканал NTV.
Лесной пожар, начавшийся на востоке провинции Анталья, охватил в субботу из-за сильного ветра ряд районов соседней провинции Мерсин.
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"В рамках предосторожности эвакуированы 125 жителей деревни Караага и 139 жителей деревни Лале в провинции Мерсин, а также 260 единиц мелкого рогатого скота", - передает канал.
Также пожарные продолжают тушить лесной пожар у деревни Чавушлар провинции Карабюк на севере страны. "Эвакуированы более тысячи жителей 613 домов", - сообщает канал.
По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в субботу пожарные смогли локализовать семь лесных пожаров в шести провинциях. В частности, отмечает канал, в результате пожара на плато Сёгут провинции Аланья огнем уничтожено 40 гектаров леса.
Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
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