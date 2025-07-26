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В пяти районах Карабаха бушуют лесные пожары
В пяти районах Карабаха бушуют лесные пожары - РИА Новости, 26.07.2025
В пяти районах Карабаха бушуют лесные пожары
Лесные пожары бушуют в Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Физулинском и Агдеринском районах Карабахского региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:14:00+03:00
2025-07-26T16:14:00+03:00
2025-07-26T16:14:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Лесные пожары бушуют в Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Физулинском и Агдеринском районах Карабахского региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана. "В горных районах Карабаха продолжаются мероприятия по тушению пожаров - к операции привлечены 620 человек личного состава, 51 единица техники и четыре вертолета. Принимаются срочные меры в связи с возгораниями, возникшими в сложной горной местности Агдамского, Ходжалинского, Ходжавендского, Физулинского и Агдеринского районов. В операции задействованы подразделения государственной противопожарной службы, службы спасения особого риска, войск гражданской обороны, карабахского регионального центра и авиационного отряда МЧС", - сообщили в ведомстве. По данным азербайджанского МЧС, несмотря на труднодоступный рельеф, высокую температуру воздуха и ветреную погоду, работы по тушению продолжаются круглосуточно. В среду сообщалось, что в лесных и пастбищных районах Агдамского и Агдеринского районов в Карабахе вспыхнул сильный пожар.
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в мире, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В пяти районах Карабаха бушуют лесные пожары
В Азербайджане в пяти районах Карабахского региона бушуют пожары