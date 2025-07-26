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В Париже два раза за сутки загорелась католическая церковь
В Париже два раза за сутки загорелась католическая церковь - РИА Новости, 26.07.2025
В Париже два раза за сутки загорелась католическая церковь
Два случая возгорания за одни сутки произошли в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже, подозревают поджог, сообщает издание Figaro. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:09:00+03:00
2025-07-26T16:09:00+03:00
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Два случая возгорания за одни сутки произошли в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже, подозревают поджог, сообщает издание Figaro. "Церковь Нотр-Дам-де-Шам, расположенная на... бульваре Монпарнас в шестом округе Парижа, стала целью поджога преступного происхождения ", - пишет издание со ссылкой на полицейский источник. Возгорание произошло в четверг во второй половине дня в часовне Святого Иосифа. Огонь повредил деревянные панели и недавно отреставрированное полотно. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет. До этого в среду утром в церкви начался пожар по неосторожности. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электрической цепи. Огонь привел к неисправности звуковой системы и повредил орган. Кюре Нотр-Дам-де-Шам Камий Миллур на сайте церкви заявил, что в связи с возгораниями в комиссариат было направлено заявление. Сама церковь останется закрытой для посещения на неопределенный срок на время расследования.
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в мире, париж, франция
В Париже два раза за сутки загорелась католическая церковь
Figaro: в парижской церкви Нотр-Дам-де-Шам за сутки произошло два возгорания
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости.
Два случая возгорания за одни сутки произошли в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже, подозревают поджог, сообщает издание Figaro
.
«
"Церковь Нотр-Дам-де-Шам, расположенная на... бульваре Монпарнас в шестом округе Парижа, стала целью поджога преступного происхождения ", - пишет издание со ссылкой на полицейский источник.
Возгорание произошло в четверг во второй половине дня в часовне Святого Иосифа. Огонь повредил деревянные панели и недавно отреставрированное полотно. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет.
До этого в среду утром в церкви начался пожар по неосторожности. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электрической цепи. Огонь привел к неисправности звуковой системы и повредил орган.
Кюре Нотр-Дам-де-Шам Камий Миллур на сайте церкви заявил, что в связи с возгораниями в комиссариат было направлено заявление. Сама церковь останется закрытой для посещения на неопределенный срок на время расследования.