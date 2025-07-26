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В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека - РИА Новости, 26.07.2025
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14:44 26.07.2025 (обновлено: 14:53 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/pozhar-2031613659.html
В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека
В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека - РИА Новости, 26.07.2025
В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в двухквартирном доме в городе Белово Кемеровской области в результате замыкания электропроводки,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:44:00+03:00
2025-07-26T14:53:00+03:00
происшествия
белово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в двухквартирном доме в городе Белово Кемеровской области в результате замыкания электропроводки, сообщает в субботу прокуратура региона. &quot;Сегодня, 26 июля, в 01.40 (21.40 мск 25 июля) в результате тушения пожара в двухквартирном доме по улице Волкова в городе Белово обнаружены тела мужчины, женщины и двух их детей — шести и десяти лет. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки в доме&quot;, - говорится в сообщении.Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает в свою очередь СУСК по Кемеровской области. "На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК, допрашиваются очевидцы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая по определению причин возгорания", - сообщили в следственном управлении. По данным ведомства, погибли мужчина, женщина и двое малолетних детей — шести и десяти лет, а причиной возгорания явился "аварийный режим работы электросети". Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также контролирует расследование уголовного дела.
https://ria.ru/20250613/pozhar-2022598949.html
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происшествия, белово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека

В Кемеровской области при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и двое детей

© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramПоследствия пожара в двухквартирном доме в городе Белово Кемеровской области. 26 июля 2025
Последствия пожара в двухквартирном доме в городе Белово Кемеровской области. 26 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
Последствия пожара в двухквартирном доме в городе Белово Кемеровской области. 26 июля 2025
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НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в двухквартирном доме в городе Белово Кемеровской области в результате замыкания электропроводки, сообщает в субботу прокуратура региона.
«

"Сегодня, 26 июля, в 01.40 (21.40 мск 25 июля) в результате тушения пожара в двухквартирном доме по улице Волкова в городе Белово обнаружены тела мужчины, женщины и двух их детей — шести и десяти лет. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки в доме", - говорится в сообщении.

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Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает в свою очередь СУСК по Кемеровской области.
«
"На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК, допрашиваются очевидцы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая по определению причин возгорания", - сообщили в следственном управлении.
По данным ведомства, погибли мужчина, женщина и двое малолетних детей — шести и десяти лет, а причиной возгорания явился "аварийный режим работы электросети".
Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также контролирует расследование уголовного дела.
Ликвидация пожара в одноэтажном жилом доме в городе Ужур в Красноярском крае. 8 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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ПроисшествияБеловоКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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