https://ria.ru/20250726/pozhar-2031613659.html

В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека

В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека - РИА Новости, 26.07.2025

В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в двухквартирном доме в городе Белово Кемеровской области в результате замыкания электропроводки,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:44:00+03:00

2025-07-26T14:44:00+03:00

2025-07-26T14:53:00+03:00

происшествия

белово

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в двухквартирном доме в городе Белово Кемеровской области в результате замыкания электропроводки, сообщает в субботу прокуратура региона. "Сегодня, 26 июля, в 01.40 (21.40 мск 25 июля) в результате тушения пожара в двухквартирном доме по улице Волкова в городе Белово обнаружены тела мужчины, женщины и двух их детей — шести и десяти лет. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки в доме", - говорится в сообщении.Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает в свою очередь СУСК по Кемеровской области. "На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК, допрашиваются очевидцы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая по определению причин возгорания", - сообщили в следственном управлении. По данным ведомства, погибли мужчина, женщина и двое малолетних детей — шести и десяти лет, а причиной возгорания явился "аварийный режим работы электросети". Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также контролирует расследование уголовного дела.

https://ria.ru/20250613/pozhar-2022598949.html

https://ria.ru/20250308/pozhar-2003764937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)