https://ria.ru/20250726/pozhar-2031613659.html
В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека
В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека - РИА Новости, 26.07.2025
В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в двухквартирном доме в городе Белово Кемеровской области в результате замыкания электропроводки,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:44:00+03:00
2025-07-26T14:44:00+03:00
2025-07-26T14:53:00+03:00
происшествия
белово
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НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в двухквартирном доме в городе Белово Кемеровской области в результате замыкания электропроводки, сообщает в субботу прокуратура региона. "Сегодня, 26 июля, в 01.40 (21.40 мск 25 июля) в результате тушения пожара в двухквартирном доме по улице Волкова в городе Белово обнаружены тела мужчины, женщины и двух их детей — шести и десяти лет. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки в доме", - говорится в сообщении.Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает в свою очередь СУСК по Кемеровской области. "На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК, допрашиваются очевидцы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая по определению причин возгорания", - сообщили в следственном управлении. По данным ведомства, погибли мужчина, женщина и двое малолетних детей — шести и десяти лет, а причиной возгорания явился "аварийный режим работы электросети". Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также контролирует расследование уголовного дела.
https://ria.ru/20250613/pozhar-2022598949.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе сгорел двухквартирный дом, погибли четыре человека
В Кемеровской области при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и двое детей