Дачный дом, где при пожаре погибли люди, купили несколько дней назад
МВД: дом, где при пожаре погибли четыре человека, купили несколько дней назад
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Дачный дом под Екатеринбургом, где в субботу ночью при пожаре погибли четыре человека, приобрели несколько дней назад, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Дачный домик, в котором произошла трагедия, был приобретен всего несколько дней назад – 19 июля. Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям. Представители МВД установили, что отравились едким угарным дымом и погибли трехмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки жилища, а сама она сейчас находится в реанимации, равно как и 6-летний сын ее подруги, у которого 60% ожогов тела. Также на пожаре погиб 17-летний подросток из Екатеринбурга. Четвертой погибшей оказалась жительница деревни Малобрусянское", – сказал Горелых.
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В ходе вечеринки компания алкоголь не употребляла, помылись в бане и легли спать, уточнил представитель полиции, уничтоженный огнем дом – двухэтажный, из дерева, на первом этаже и располагалась баня.
В субботу прокуратура региона сообщала, что тела четырех человек, в том числе троих детей – юноши 17 лет и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет – были обнаружены при тушении пожара в одном из домов на улице Самородная в садовом товариществе "Рассвет-1" в Горном Щите. Предварительно, дочь хозяина дома приехала в частный дом с детьми, пригласив с собой подругу также с детьми, с ними еще был друг одной из девочек – 17-летний юноша, рассказывали в надзорном ведомстве. Среди причин пожара рассматривается в том числе и неисправность электропроводки, начата проверка, добавляли в прокуратуре.
По последним данным минздрава, восемь человек пострадали при пожаре, четверо из них погибли на месте происшествия. Один ребенок 6 лет госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 60% поверхности тела, женщина госпитализирована с множественными переломами ребер и подозрением на перелом позвоночника, двое детей отправлены на амбулаторное лечение, пояснял минздрав.
Пожар в частном жилом доме был потушен на площади 48 "квадратов". Причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электропроводки, пожарного извещателя в жилье не было, уточняли РИА Новости в региональном главке МЧС.