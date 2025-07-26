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В Крыму у села Краснокаменка локализовали пожар
В Крыму у села Краснокаменка локализовали пожар - РИА Новости, 26.07.2025
В Крыму у села Краснокаменка локализовали пожар
Природный пожар у села Краснокаменка в Крыму локализован на площади пять гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:16:00+03:00
2025-07-26T08:16:00+03:00
2025-07-26T10:04:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Природный пожар у села Краснокаменка в Крыму локализован на площади пять гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее в МЧС республики Крым сообщили, что в пятницу в Судакском лесничестве загорелась лесная подстилка и сухостой, огнем охвачены три гектара. В тушении пожара принимают участие сотрудники МЧС России, МЧС республики Крым, ГКУ РК "Пожарная охрана республики Крым", ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", лесоохотничьего хозяйства. Всего более 180 специалистов и 47 единиц техники. На месте также работают два вертолета Ми-8 МЧС России. "Природный пожар на территории Судакского лесничества локализован на площади пять гектаров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250723/krym-2030806140.html
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РИА Новости
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происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Крыму у села Краснокаменка локализовали пожар
МЧС: пожар у села Краснокаменка в Крыму локализовали на площади пять гектаров