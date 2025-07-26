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Развожаев поздравил командующего ЧФ адмирала Пинчука с днем рождения - РИА Новости, 26.07.2025
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15:37 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/pozdravlenie-2031622667.html
Развожаев поздравил командующего ЧФ адмирала Пинчука с днем рождения
Развожаев поздравил командующего ЧФ адмирала Пинчука с днем рождения - РИА Новости, 26.07.2025
Развожаев поздравил командующего ЧФ адмирала Пинчука с днем рождения
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил с днем рождения командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука, отметив, что он достойно выполняет... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:37:00+03:00
2025-07-26T15:37:00+03:00
севастополь
россия
михаил развожаев
каспийская флотилия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил с днем рождения командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука, отметив, что он достойно выполняет поставленные задачи в непростое время и бесконечно предан России и флоту. &quot;В прошлом (2024 - ред.) году он возглавил Черноморский флот, в этом (2025 - ред.) году президент своим указом присвоил ему звание адмирала. Сейчас, в непростое время специальной военной операции, он достойно выполняет все поставленные руководством страны задачи. Фёдор Фёдорович Ушаков говорил: &quot;Всем моим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной&quot;. Эта фраза прекрасно характеризует и Сергея Михайловича (Пинчука - ред.) — он человек чести, исключительной порядочности, и ещё он бесконечно предан России и флоту&quot; , - написал Развожаев в Telegram-канале.Пинчук - севастополец. Он окончил Ленинградское нахимовское военно-морское училище, затем - Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова в Севастополе. Служил на Балтийском флоте, на Каспийской флотилии и на Черноморском флоте, отметил Развожаев.
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севастополь, россия, михаил развожаев, каспийская флотилия, безопасность
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Каспийская флотилия, Безопасность
Развожаев поздравил командующего ЧФ адмирала Пинчука с днем рождения

Губернатор Севастополя Развожаев: Пинчук бесконечно предан России и флоту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Пинчук
Сергей Пинчук - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Пинчук. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил с днем рождения командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука, отметив, что он достойно выполняет поставленные задачи в непростое время и бесконечно предан России и флоту.
«

"В прошлом (2024 - ред.) году он возглавил Черноморский флот, в этом (2025 - ред.) году президент своим указом присвоил ему звание адмирала. Сейчас, в непростое время специальной военной операции, он достойно выполняет все поставленные руководством страны задачи. Фёдор Фёдорович Ушаков говорил: "Всем моим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной". Эта фраза прекрасно характеризует и Сергея Михайловича (Пинчука - ред.) — он человек чести, исключительной порядочности, и ещё он бесконечно предан России и флоту" , - написал Развожаев в Telegram-канале.

Пинчук - севастополец. Он окончил Ленинградское нахимовское военно-морское училище, затем - Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова в Севастополе. Служил на Балтийском флоте, на Каспийской флотилии и на Черноморском флоте, отметил Развожаев.
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СевастопольРоссияМихаил РазвожаевКаспийская флотилияБезопасность
 
 
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