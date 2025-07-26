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Развожаев поздравил командующего ЧФ адмирала Пинчука с днем рождения

Развожаев поздравил командующего ЧФ адмирала Пинчука с днем рождения - РИА Новости, 26.07.2025

Развожаев поздравил командующего ЧФ адмирала Пинчука с днем рождения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил с днем рождения командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука, отметив, что он достойно выполняет... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:37:00+03:00

2025-07-26T15:37:00+03:00

2025-07-26T15:37:00+03:00

севастополь

россия

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каспийская флотилия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил с днем рождения командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука, отметив, что он достойно выполняет поставленные задачи в непростое время и бесконечно предан России и флоту. "В прошлом (2024 - ред.) году он возглавил Черноморский флот, в этом (2025 - ред.) году президент своим указом присвоил ему звание адмирала. Сейчас, в непростое время специальной военной операции, он достойно выполняет все поставленные руководством страны задачи. Фёдор Фёдорович Ушаков говорил: "Всем моим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной". Эта фраза прекрасно характеризует и Сергея Михайловича (Пинчука - ред.) — он человек чести, исключительной порядочности, и ещё он бесконечно предан России и флоту" , - написал Развожаев в Telegram-канале.Пинчук - севастополец. Он окончил Ленинградское нахимовское военно-морское училище, затем - Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова в Севастополе. Служил на Балтийском флоте, на Каспийской флотилии и на Черноморском флоте, отметил Развожаев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, россия, михаил развожаев, каспийская флотилия, безопасность