https://ria.ru/20250726/postavki-2031612696.html

Германия передала Украине три системы ПВО Patriot, сообщили СМИ

Германия передала Украине три системы ПВО Patriot, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2025

Германия передала Украине три системы ПВО Patriot, сообщили СМИ

Германия уже передала Украине три системы ПВО Patriot, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:37:00+03:00

2025-07-26T14:37:00+03:00

2025-07-26T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Германия уже передала Украине три системы ПВО Patriot, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. "Берлин уже передал Украине три системы и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке новых и восполнении (арсеналов. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Отмечается, что инициатива США по поставкам оружия ВСУ за счет европейских стран может также включать отправку радиолокационных систем и систем радиоэлектронного подавления, перехватчиков дронов и артиллерии. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только при гарантиях, что Соединенные Штаты восполнят арсенал в течение шести или восьми месяцев. В понедельник он объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем. В тот же день Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. План Трампа по оружию для УкраиныПрезидент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.

https://ria.ru/20250724/ssha-2031280343.html

https://ria.ru/20250724/makron-2030907683.html

https://ria.ru/20250726/postavki-2031574987.html

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