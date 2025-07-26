https://ria.ru/20250726/postavki-2031574987.html

В Бразилии допустили возможность поставки оружия Украине

В Бразилии допустили возможность поставки оружия Украине - РИА Новости, 26.07.2025

В Бразилии допустили возможность поставки оружия Украине

Приход правого президента к власти в Бразилии по итогам выборов 2026 года может привести к тому, что страна поставит оружие Украине или введет санкции против... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:36:00+03:00

2025-07-26T09:36:00+03:00

2025-07-26T09:36:00+03:00

в мире

россия

украина

бразилия

луис инасиу лула да силва

мауру виейра

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Приход правого президента к власти в Бразилии по итогам выборов 2026 года может привести к тому, что страна поставит оружие Украине или введет санкции против России, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. Собеседник агентства подчеркнул, что бразильские правые единогласно выступают за следование курсу США. Если президент Луис Инасиу Лула да Силва или близкий ему кандидат не выиграет в 2026 году, отношения страны с Глобальным Югом, вероятно, будут серьезно нарушены, считает Фариназу. "Это (поставка оружия Украине или введение санкций против РФ - ред.) возможно. Бразильские правые всегда были узколобыми, они не понимают, что происходит в мире. Со своими предрассудками они думают, что в Китае до сих пор работают за копейки, а в России вообще коммунизм. Так что это может произойти. Кто знает, что им придет в голову", - добавил он. Еще в начале 2023 года президент Лула да Силва заявил, что Бразилия не будет поставлять боеприпасы для использования в украинском конфликте. В феврале того же года глава МИД страны Мауру Виейра озвучил отказ направить снаряды для танков Leopard, предназначавшихся для ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250724/poshliny-2031273149.html

https://ria.ru/20250719/braziliya-2030195870.html

россия

украина

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, бразилия, луис инасиу лула да силва, мауру виейра, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато