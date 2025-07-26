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Посол Палестины назвал ситуацию в Газе крахом международного порядка - РИА Новости, 26.07.2025
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08:51 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/posol-2031570933.html
Посол Палестины назвал ситуацию в Газе крахом международного порядка
Посол Палестины назвал ситуацию в Газе крахом международного порядка - РИА Новости, 26.07.2025
Посол Палестины назвал ситуацию в Газе крахом международного порядка
Ситуация в Газе свидетельствует о крахе так называемого международного порядка, основанного на правилах, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:51:00+03:00
2025-07-26T08:51:00+03:00
в мире
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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Ситуация в Газе свидетельствует о крахе так называемого международного порядка, основанного на правилах, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. "Недостаточно просто критиковать. Да, я повторю: это геноцид, это массовое истребление. И это говорят не только палестинцы - об этом заявляют все организации ООН, гуманитарные организации, Amnesty International, Human Rights Watch. Все эти организации указывают на эту ужасающую ситуацию. Но, несмотря на это, нет никаких практических действий. Одной только критики в адрес Израиля недостаточно. И это опасная ситуация, потому что, как по мне, это конец так называемого международного порядка, основанного на правилах", - сказал посол. Он уточнил, что ситуация в Газе сейчас катастрофическая и с каждым днём становится всё хуже. "Как вам известно, всё дошло до того, что люди умирают от голода. Ежедневно почти 20 детей умирают от голода. Это говорит о том, что в Газе происходит геноцид. Геноцид в том смысле, что уничтожаются основы для жизни", - отметил он. По словам дипломата, самое печальное - это то, что вся эта ужасная ситуация разворачивается на глазах у мира. "Это не что-то скрытое. Нет. Это происходит публично. Мир это видит. Мир знает, что там происходит, что гражданское население буквально уничтожают, морят голодом. И тем не менее - несмотря на словесную критику со стороны мирового сообщества… Вот, например, на днях был опубликован документ, который подписали около 30 европейских стран (с критикой действий Израиля - ред.). Но то, чего действительно не хватает - это конкретных, действенных мер в отношении Израиля", - заключил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031542179.html
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в мире, израиль, палестина, австрия, оон, amnesty international, human rights watch
В мире, Израиль, Палестина, Австрия, ООН, Amnesty International, Human Rights Watch
Посол Палестины назвал ситуацию в Газе крахом международного порядка

Посол Салах Абдель Шафи: ситуация в Газе говорит о крахе международного порядка

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в Газе
Разрушения в Газе - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в Газе. Архивное фото
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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Ситуация в Газе свидетельствует о крахе так называемого международного порядка, основанного на правилах, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
"Недостаточно просто критиковать. Да, я повторю: это геноцид, это массовое истребление. И это говорят не только палестинцы - об этом заявляют все организации ООН, гуманитарные организации, Amnesty International, Human Rights Watch. Все эти организации указывают на эту ужасающую ситуацию. Но, несмотря на это, нет никаких практических действий. Одной только критики в адрес Израиля недостаточно. И это опасная ситуация, потому что, как по мне, это конец так называемого международного порядка, основанного на правилах", - сказал посол.
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Он уточнил, что ситуация в Газе сейчас катастрофическая и с каждым днём становится всё хуже. "Как вам известно, всё дошло до того, что люди умирают от голода. Ежедневно почти 20 детей умирают от голода. Это говорит о том, что в Газе происходит геноцид. Геноцид в том смысле, что уничтожаются основы для жизни", - отметил он.
По словам дипломата, самое печальное - это то, что вся эта ужасная ситуация разворачивается на глазах у мира. "Это не что-то скрытое. Нет. Это происходит публично. Мир это видит. Мир знает, что там происходит, что гражданское население буквально уничтожают, морят голодом. И тем не менее - несмотря на словесную критику со стороны мирового сообщества… Вот, например, на днях был опубликован документ, который подписали около 30 европейских стран (с критикой действий Израиля - ред.). Но то, чего действительно не хватает - это конкретных, действенных мер в отношении Израиля", - заключил он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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