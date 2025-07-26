https://ria.ru/20250726/podrostki-2031655376.html

В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции

В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции - РИА Новости, 26.07.2025

В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции

Двое несовершеннолетних задержаны в Москве, один из них выстрелил в сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции, сообщает официальный... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T20:08:00+03:00

2025-07-26T20:08:00+03:00

2025-07-26T20:08:00+03:00

происшествия

москва

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Двое несовершеннолетних задержаны в Москве, один из них выстрелил в сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из транспортной полиции задержали несовершеннолетнего хулигана, устроившего стрельбу на железнодорожной станции Матвеевская", - говорится в сообщении.Как зафиксировано на видео, которое опубликовано правоохранителями, злоумышленник, выстреливший в сотрудника транспортной безопасности из пневматического пистолета, был вместе с подельником. Они в сопровождении законных представителей доставлены в следственные органы. Волк добавила, что пострадавший был госпитализирован.

https://ria.ru/20241118/moskva-1984373335.html

москва

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2025

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Несовершеннолетние, один из которых выстрелил в сотрудника транспортной безопасности Двое несовершеннолетних задержаны в Москве, один из них выстрелил в сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции Матвеевская, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Выстрел был произведен из пневматического пистолета, пострадавший госпитализирован. 2025-07-26T20:08 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)