https://ria.ru/20250726/podrostki-2031655376.html
В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции
В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции - РИА Новости, 26.07.2025
В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции
Двое несовершеннолетних задержаны в Москве, один из них выстрелил в сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции, сообщает официальный... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:08:00+03:00
2025-07-26T20:08:00+03:00
2025-07-26T20:08:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Двое несовершеннолетних задержаны в Москве, один из них выстрелил в сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из транспортной полиции задержали несовершеннолетнего хулигана, устроившего стрельбу на железнодорожной станции Матвеевская", - говорится в сообщении.Как зафиксировано на видео, которое опубликовано правоохранителями, злоумышленник, выстреливший в сотрудника транспортной безопасности из пневматического пистолета, был вместе с подельником. Они в сопровождении законных представителей доставлены в следственные органы. Волк добавила, что пострадавший был госпитализирован.
https://ria.ru/20241118/moskva-1984373335.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Несовершеннолетние, один из которых выстрелил в сотрудника транспортной безопасности
Двое несовершеннолетних задержаны в Москве, один из них выстрелил в сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции Матвеевская, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Выстрел был произведен из пневматического пистолета, пострадавший госпитализирован.
2025-07-26T20:08
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции
В Москве задержали двоих подростков, один из них устроил стрельбу на ж/д станции