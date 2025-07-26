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В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции - РИА Новости, 26.07.2025
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20:08 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/podrostki-2031655376.html
В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции
В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции - РИА Новости, 26.07.2025
В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции
Двое несовершеннолетних задержаны в Москве, один из них выстрелил в сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции, сообщает официальный... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:08:00+03:00
2025-07-26T20:08:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Двое несовершеннолетних задержаны в Москве, один из них выстрелил в сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. &quot;Мои коллеги из транспортной полиции задержали несовершеннолетнего хулигана, устроившего стрельбу на железнодорожной станции Матвеевская&quot;, - говорится в сообщении.Как зафиксировано на видео, которое опубликовано правоохранителями, злоумышленник, выстреливший в сотрудника транспортной безопасности из пневматического пистолета, был вместе с подельником. Они в сопровождении законных представителей доставлены в следственные органы. Волк добавила, что пострадавший был госпитализирован.
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353
60
353
60
Несовершеннолетние, один из которых выстрелил в сотрудника транспортной безопасности
Двое несовершеннолетних задержаны в Москве, один из них выстрелил в сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции Матвеевская, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Выстрел был произведен из пневматического пистолета, пострадавший госпитализирован.
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происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали подростка, выстрелившего в охранника на ж/д станции

В Москве задержали двоих подростков, один из них устроил стрельбу на ж/д станции

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Двое несовершеннолетних задержаны в Москве, один из них выстрелил в сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«

"Мои коллеги из транспортной полиции задержали несовершеннолетнего хулигана, устроившего стрельбу на железнодорожной станции Матвеевская", - говорится в сообщении.

Как зафиксировано на видео, которое опубликовано правоохранителями, злоумышленник, выстреливший в сотрудника транспортной безопасности из пневматического пистолета, был вместе с подельником. Они в сопровождении законных представителей доставлены в следственные органы.
Волк добавила, что пострадавший был госпитализирован.
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