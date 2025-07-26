https://ria.ru/20250726/podmoskove-2031659720.html

Аварию в Королеве ликвидировали

Аварию в Королеве ликвидировали - РИА Новости, 26.07.2025

Аварию в Королеве ликвидировали

Авария в Королеве ликвидирована, подача воды в дома постепенно возобновляется, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T20:51:00+03:00

2025-07-26T20:51:00+03:00

2025-07-26T21:01:00+03:00

происшествия

королев

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Авария в Королеве ликвидирована, подача воды в дома постепенно возобновляется, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Авария в Королеве ликвидирована. Сейчас постепенно возобновляем подачу воды в дома", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Как пояснил губернатор, причиной сегодняшнего сбоя стало повреждение подрядчиком водовода в ходе проведения строительных работ. Это была чугунная труба, которой более 70 лет. "Но важно понимать: авария произошла во время работ по обновлению этой старой инфраструктуры. Сейчас в Королёве, как и во многих городах Подмосковья, мы масштабно заменяем устаревшие коммуникации. На смену чугуну приходят современные пластиковые трубы — прочные, долговечные, с гарантией надёжной работы на десятилетия вперёд", - отметил Воробьев.

https://ria.ru/20250724/krym-2031262932.html

королев

московская область (подмосковье)

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происшествия, королев, московская область (подмосковье), андрей воробьев