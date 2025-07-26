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Пленный боевик ВСУ рассказал, как российские военные спасли ему жизнь - РИА Новости, 26.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 26.07.2025 (обновлено: 06:58 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/plennyy-2031559518.html
Пленный боевик ВСУ рассказал, как российские военные спасли ему жизнь
Пленный боевик ВСУ рассказал, как российские военные спасли ему жизнь - РИА Новости, 26.07.2025
Пленный боевик ВСУ рассказал, как российские военные спасли ему жизнь
Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским военнослужащим, поблагодарил их за спасение жизни, видео с ним распространило Минобороны России. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:02:00+03:00
2025-07-26T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским военнослужащим, поблагодарил их за спасение жизни, видео с ним распространило Минобороны России. Бывший старший офицер – начальник разведки 6-го погранотряда ВСУ майор Трофимук сдался в плен бойцам группировки войск "Запад" в районе одного из населенных пунктов Харьковской области на купянском участке. &quot;Мне и еще троим бойцам нашим поставили задачу пойти занять нашу старую позицию. Нам сказали, что там, на этой позиции, никого нет, просто идти и служить там. Мы выдвинулись туда, и там были ваши ребята. Там они нас взяли в плен. Отношение такое, что я никогда в жизни не ожидал такого&quot;, — рассказал пленный.Отмечается, что Трофимук проявил благоразумие, подумал о своей семье и сложил оружие перед российскими военнослужащими. Сдавшись в плен, он сохранил свою жизнь. По словам его словам, ему оказали первую медицинскую помощь, напоили и перенесли в точку эвакуации на носилках."Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь и за их отношение ко мне", — рассказал украинский военнослужащий.
https://ria.ru/20250725/vsu-2031308267.html
https://ria.ru/20250720/plennyy-2030230063.html
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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пленный боевик ВСУ рассказал, как российские военные спасли ему жизнь

Пленный Трофимук поблагодарил ВС России за спасение жизни

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским военнослужащим, поблагодарил их за спасение жизни, видео с ним распространило Минобороны России.
Бывший старший офицер – начальник разведки 6-го погранотряда ВСУ майор Трофимук сдался в плен бойцам группировки войск "Запад" в районе одного из населенных пунктов Харьковской области на купянском участке.
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«

"Мне и еще троим бойцам нашим поставили задачу пойти занять нашу старую позицию. Нам сказали, что там, на этой позиции, никого нет, просто идти и служить там. Мы выдвинулись туда, и там были ваши ребята. Там они нас взяли в плен. Отношение такое, что я никогда в жизни не ожидал такого", — рассказал пленный.

Отмечается, что Трофимук проявил благоразумие, подумал о своей семье и сложил оружие перед российскими военнослужащими. Сдавшись в плен, он сохранил свою жизнь.
По словам его словам, ему оказали первую медицинскую помощь, напоили и перенесли в точку эвакуации на носилках.
"Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь и за их отношение ко мне", — рассказал украинский военнослужащий.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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