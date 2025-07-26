https://ria.ru/20250726/plennyy-2031559518.html

Пленный боевик ВСУ рассказал, как российские военные спасли ему жизнь

Пленный боевик ВСУ рассказал, как российские военные спасли ему жизнь - РИА Новости, 26.07.2025

Пленный боевик ВСУ рассказал, как российские военные спасли ему жизнь

Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским военнослужащим, поблагодарил их за спасение жизни, видео с ним распространило Минобороны России. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:02:00+03:00

2025-07-26T06:02:00+03:00

2025-07-26T06:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским военнослужащим, поблагодарил их за спасение жизни, видео с ним распространило Минобороны России. Бывший старший офицер – начальник разведки 6-го погранотряда ВСУ майор Трофимук сдался в плен бойцам группировки войск "Запад" в районе одного из населенных пунктов Харьковской области на купянском участке. "Мне и еще троим бойцам нашим поставили задачу пойти занять нашу старую позицию. Нам сказали, что там, на этой позиции, никого нет, просто идти и служить там. Мы выдвинулись туда, и там были ваши ребята. Там они нас взяли в плен. Отношение такое, что я никогда в жизни не ожидал такого", — рассказал пленный.Отмечается, что Трофимук проявил благоразумие, подумал о своей семье и сложил оружие перед российскими военнослужащими. Сдавшись в плен, он сохранил свою жизнь. По словам его словам, ему оказали первую медицинскую помощь, напоили и перенесли в точку эвакуации на носилках."Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь и за их отношение ко мне", — рассказал украинский военнослужащий.

https://ria.ru/20250725/vsu-2031308267.html

https://ria.ru/20250720/plennyy-2030230063.html

харьковская область

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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины