https://ria.ru/20250726/plan-2031557297.html

В Северной Осетии ввели план "Ковер"

В Северной Осетии ввели план "Ковер" - РИА Новости, 26.07.2025

В Северной Осетии ввели план "Ковер"

План "Ковер" введен на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T04:57:00+03:00

2025-07-26T04:57:00+03:00

2025-07-26T04:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. План "Ковер" введен на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. "На территории Северной Осетии введен план "Ковер", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250726/opasnost-2031555982.html

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2025

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сергей меняйло