https://ria.ru/20250726/plan-2031557297.html
В Северной Осетии ввели план "Ковер"
В Северной Осетии ввели план "Ковер" - РИА Новости, 26.07.2025
В Северной Осетии ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T04:57:00+03:00
2025-07-26T04:57:00+03:00
2025-07-26T04:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. План "Ковер" введен на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. "На территории Северной Осетии введен план "Ковер", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250726/opasnost-2031555982.html
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сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло
В Северной Осетии ввели план "Ковер"
Меняйло: на территории Северной Осетии ввели план "Ковер"