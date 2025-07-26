https://ria.ru/20250726/petergof-2031638258.html
"Петергоф" хочет стать постоянной площадкой джазового фестиваля
"Петергоф" хочет стать постоянной площадкой джазового фестиваля - РИА Новости, 26.07.2025
"Петергоф" хочет стать постоянной площадкой джазового фестиваля
Музей-заповедник "Петергоф" может стать постоянной площадкой проведения Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля, в следующем году фестиваль... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:46:00+03:00
2025-07-26T17:46:00+03:00
2025-07-26T19:01:00+03:00
культура
петергоф
игорь бутман
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Музей-заповедник "Петергоф" может стать постоянной площадкой проведения Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля, в следующем году фестиваль может пройти в парке "Ораниенбаум", сообщил гендиректор музея Роман Ковриков. В 2025 году Saint Petersburg Jazz Festival проходит с 21 по 27 июля. Фестиваль проходит на нескольких площадках, в Петергофе концерты состоялись в пятницу и в субботу. "Мы на это очень надеемся. Можно сказать, что мы будем за это сильно биться, будем договариваться", - сказал Ковриков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Гендиректор музея-заповедника назвал Петергоф местом рождения многих событий в жизни города. "Здесь мы тестируем все наши задумки, новшества. Фестивали, проведенные здесь и получившие большой резонанс у посетителей, после переходят уже на другие площадки. Петергоф - это огромное пространство с огромной историей и своими традициями", - добавил он. Кроме того, Ковриков предположил, что в следующем году джазовый фестиваль встретит новая площадка - дворцово-парковый ансамбль "Ораниенбаум". "Это родина музыки. Мы рассчитываем, что этот фестиваль переедет в Ораниенбаум и пройдет с гораздо большим масштабом", - подчеркнул он. Saint Petersburg Jazz Festival впервые прошел в 2024 году и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события города. Фестиваль организован "Ассоциацией джазовых музыкантов" и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Игоря Бутмана.
https://ria.ru/20240923/festival-1974199225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петергоф, игорь бутман, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Петергоф, Игорь Бутман, Президентский фонд культурных инициатив
"Петергоф" хочет стать постоянной площадкой джазового фестиваля
"Петергоф" надеется стать постоянной площадкой проведения джазового фестиваля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Музей-заповедник "Петергоф" может стать постоянной площадкой проведения Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля, в следующем году фестиваль может пройти в парке "Ораниенбаум", сообщил гендиректор музея Роман Ковриков.
В 2025 году Saint Petersburg Jazz Festival проходит с 21 по 27 июля. Фестиваль проходит на нескольких площадках, в Петергофе концерты состоялись в пятницу и в субботу.
«
"Мы на это очень надеемся. Можно сказать, что мы будем за это сильно биться, будем договариваться", - сказал Ковриков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Гендиректор музея-заповедника назвал Петергоф
местом рождения многих событий в жизни города.
"Здесь мы тестируем все наши задумки, новшества. Фестивали, проведенные здесь и получившие большой резонанс у посетителей, после переходят уже на другие площадки. Петергоф - это огромное пространство с огромной историей и своими традициями", - добавил он.
Кроме того, Ковриков предположил, что в следующем году джазовый фестиваль встретит новая площадка - дворцово-парковый ансамбль "Ораниенбаум".
"Это родина музыки. Мы рассчитываем, что этот фестиваль переедет в Ораниенбаум и пройдет с гораздо большим масштабом", - подчеркнул он.
Saint Petersburg Jazz Festival впервые прошел в 2024 году и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события города. Фестиваль организован "Ассоциацией джазовых музыкантов" и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
и Фонда Игоря Бутмана
.