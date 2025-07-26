WP узнала, как Пентагон расследовал утечки в СМИ
WP: глава Пентагона с помощью полиграфа искал тех, кто сливает информацию в СМИ
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет с помощью тестов на полиграфе искал среди своих приближенных тех, кто "сливает" информацию об оборонном ведомстве в СМИ, однако ему пришлось отказаться от этой практики по указанию Белого дома, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
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"Использование министром обороны Питом Хегсетом тестов на полиграфе в поисках людей, сливающих информацию в СМИ, было остановлено по указанию Белого дома", - говорится в публикации со ссылкой на американских чиновников и ряд лиц, знакомых с ситуацией.
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По словам собеседников издания, команда Хегсета в течение нескольких недель в апреле проводила тесты на полиграфе среди тех, кто был близок к министру, однако после того как высокопоставленный советник Хегсета Патрик Уивер пожаловался представителям администрации, что его или членов его команды вскоре могут попросить тоже пройти тест, главе Пентагона пришлось отказаться от этой практики. Источники газеты утверждают, что с министерством связался человек, близкий к администрации, однако они не называют ни его должность, ни имя.
В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". По данным собеседников Politico, конфликт в ведомстве носит исключительно личностный характер. Издание пишет, что из-за конфликта Хегсет стал подозревать своих старших подчиненных в утечках, связанных с мессенджером Signal, считая, что они таким образом могли намеренно подставить своих коллег-конкурентов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
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