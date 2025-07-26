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В России вступили в силу изменения в ПДД
В России вступили в силу изменения в ПДД - РИА Новости, 27.07.2025
В России вступили в силу изменения в ПДД
В России с 26 июля вступает в силу постановление правительства, которым вводятся новые правила предоставления преимущества на дороге транспорту со... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-26T16:17:00+03:00
2025-07-26T16:17:00+03:00
2025-07-27T01:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В России с 26 июля вступает в силу постановление правительства, которым вводятся новые правила предоставления преимущества на дороге транспорту со спецсигналами, пишет "Парламентская газета".Как сообщает издание, автомобилистов обяжут освобождать полосу для проезда не только машинам с цветографической окраской, таким как скорая, полиция или пожарная служба, но и автомобилям с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Теперь для их пропуска водители обязаны перестраиваться в соседний ряд или на обочину.Комментируя это нововведение, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предположил, что внесенные в ПДД изменения, скорее всего, будут корректироваться.В начале июля президент России Владимир Путин утвердил поправки о штрафах за невыполнение требования остановить транспортное средство. С 18 июля такой штраф вырос до 10 тысяч рублей. По словам эксперта направления "Народный фронт. Аналитика", руководителя рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, рост штрафов за несоблюдение требования остановиться станет для большинства водителей положительным изменением и создаст важный превентивный эффект.
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авто, россия, антон шапарин, владимир путин, петр шкуматов, национальный автомобильный союз, общество
Авто, Россия, Антон Шапарин, Владимир Путин, Петр Шкуматов, Национальный автомобильный союз, Общество
В России вступили в силу изменения в ПДД
В России вступили в силу новые правила пропуска машин со спецсигналами