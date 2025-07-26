https://ria.ru/20250726/patrushev-2031570307.html

Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из советского марша

Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из советского марша - РИА Новости, 26.07.2025

Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из советского марша

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости в преддверии Дня Военно-морского флота словами знаменитого... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:28:00+03:00

2025-07-26T08:28:00+03:00

2025-07-26T08:28:00+03:00

безопасность

россия

николай патрушев

вмф рф

каспийская флотилия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости в преддверии Дня Военно-морского флота словами знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ РФ. "Приведу строки знаменитого флотского марша: "Морская гвардия идет уверенно, любой опасности глядит она в глаза. В боях испытана, в огне проверена. Морская гвардия – для недругов гроза". Военно-морской флот России способен обеспечить безопасность государства на всех морских и океанских направлениях при любых вариантах развития обстановки", - сказал Патрушев. Марш "Морская гвардия" был написан в 1942 году поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Юрием Милютиным в честь советских моряков, проявивших в Великую Отечественную войну беспримерный героизм в боях с гитлеровцами на море и на суше. Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений. Оперативно-стратегические объединения ВМФ России: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия являются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях. День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации". В 2025 году этот праздник приходится на 27 июля.

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999969888.html

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, николай патрушев, вмф рф, каспийская флотилия