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Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из советского марша - РИА Новости, 26.07.2025
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08:28 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/patrushev-2031570307.html
Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из советского марша
Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из советского марша - РИА Новости, 26.07.2025
Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из советского марша
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости в преддверии Дня Военно-морского флота словами знаменитого... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:28:00+03:00
2025-07-26T08:28:00+03:00
безопасность
россия
николай патрушев
вмф рф
каспийская флотилия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости в преддверии Дня Военно-морского флота словами знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ РФ. "Приведу строки знаменитого флотского марша: "Морская гвардия идет уверенно, любой опасности глядит она в глаза. В боях испытана, в огне проверена. Морская гвардия – для недругов гроза". Военно-морской флот России способен обеспечить безопасность государства на всех морских и океанских направлениях при любых вариантах развития обстановки", - сказал Патрушев. Марш "Морская гвардия" был написан в 1942 году поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Юрием Милютиным в честь советских моряков, проявивших в Великую Отечественную войну беспримерный героизм в боях с гитлеровцами на море и на суше. Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений. Оперативно-стратегические объединения ВМФ России: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия являются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях. День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации". В 2025 году этот праздник приходится на 27 июля.
https://ria.ru/20250218/patrushev-1999969888.html
https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html
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безопасность, россия, николай патрушев, вмф рф, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, ВМФ РФ, Каспийская флотилия
Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из советского марша

Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из марша "Морская гвардия"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости в преддверии Дня Военно-морского флота словами знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ РФ.
"Приведу строки знаменитого флотского марша: "Морская гвардия идет уверенно, любой опасности глядит она в глаза. В боях испытана, в огне проверена. Морская гвардия – для недругов гроза". Военно-морской флот России способен обеспечить безопасность государства на всех морских и океанских направлениях при любых вариантах развития обстановки", - сказал Патрушев. Марш "Морская гвардия" был написан в 1942 году поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Юрием Милютиным в честь советских моряков, проявивших в Великую Отечественную войну беспримерный героизм в боях с гитлеровцами на море и на суше.
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Патрушев рассказал о состоянии крейсера "Адмирал Нахимов"
18 февраля, 09:03
Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений.
Оперативно-стратегические объединения ВМФ России: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия являются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях.
День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации". В 2025 году этот праздник приходится на 27 июля.
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Вчера, 12:20
 
БезопасностьРоссияНиколай ПатрушевВМФ РФКаспийская флотилия
 
 
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