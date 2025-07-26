https://ria.ru/20250726/patrushev-2031564134.html

Россия ответит на агрессию против Калининградской области, заявил Патрушев

Россия ответит на агрессию против Калининградской области, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.07.2025

Россия ответит на агрессию против Калининградской области, заявил Патрушев

Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T07:23:00+03:00

2025-07-26T07:23:00+03:00

2025-07-26T07:23:00+03:00

безопасность

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. "Планы западников относительно Калининграда нам известны уже давно. Могу прокомментировать их единственно возможным образом. Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания. У России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области", - подчеркнул Патрушев. Сейчас западные стратеги вновь озвучивают агрессивные планы, которые встретили бы полное одобрение их предшественников – "и тевтонских рыцарей, и прусских юнкеров, и их нацистских потомков", в итоге "совершенно справедливо оказавшихся на свалке истории", добавил помощник главы России. "Не сомневаюсь, что современных западных поджигателей войны ждет та же незавидная участь", - отметил Патрушев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Донахью о способности НАТО подавить оборону России в Калининградской области, заявил, что все такие заявления учитываются. Песков подчеркнул, что враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

https://ria.ru/20250726/nato-2031561751.html

https://ria.ru/20250726/patrushev-2031556373.html

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безопасность, россия, калининградская область, сша, николай патрушев, дмитрий песков, нато