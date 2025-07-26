https://ria.ru/20250726/patrushev-2031559135.html

Российские моряки умело били германский флот, заявил Патрушев

Российские моряки умело били германский флот, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.07.2025

Российские моряки умело били германский флот, заявил Патрушев

Российские и советские военные моряки в свое время умело били германский флот, об этом надо помнить ФРГ, а также другим натовским странам, стремящимся... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T05:43:00+03:00

2025-07-26T05:43:00+03:00

2025-07-26T05:43:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские и советские военные моряки в свое время умело били германский флот, об этом надо помнить ФРГ, а также другим натовским странам, стремящимся обзавестись на Балтике своими флотами, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня военно-морского флота помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Германия стремится к созданию самой сильной конвенциональной армии в Европе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в мае в бундестаге. Патрушев, комментируя это, оценил перспективы возможного появления у ФРГ аналога Кригсмарине - Военно-морских сил гитлеровской Германии, использовавшихся Третьим рейхом для агрессии против других государств, в том числе Советского Союза. "История показывает, что российские и советские моряки умело били и Кайзермарине, и Кригсмарине. Недавно я посещал Диксон, защитники которого в годы войны буквально подручными средствами обратили в бегство первоклассный гитлеровский крейсер "Адмирал Шеер". Об этом стоит помнить канцлеру ФРГ, нынешним вождям Бундесмарине, а также другим натовским державам, которые в последние годы бросились рьяно отстраивать на Балтике свои флоты - прежде всего, шведам, финнам и датчанам", - сказал РИА Новости Патрушев. "Я наблюдал за ходом учений Балтийского флота и могу сказать, что ВМФ России показывает высокий уровень мастерства, в том числе в таких вопросах, как защита морских коммуникаций, борьба с безэкипажными катерами и подводными лодками противника", - подчеркнул помощник главы государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что германский канцлер Фридрих Мерц является яростным апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает это в своих действиях.

https://ria.ru/20250726/patrushev-2031556373.html

https://ria.ru/20250726/patrushev-2031554999.html

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германия, россия, европа, николай патрушев, фридрих мерц, дмитрий песков