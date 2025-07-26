https://ria.ru/20250726/patrushev-2031556373.html

Патрушев прокомментировал заявления Мерца о России

Патрушев прокомментировал заявления Мерца о России - РИА Новости, 26.07.2025

Патрушев прокомментировал заявления Мерца о России

Байки о якобы враждебных действиях России, используемые с целью оправдания милитаризации Германии, выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T04:29:00+03:00

2025-07-26T04:29:00+03:00

2025-07-26T05:34:00+03:00

россия

германия

финляндия

николай патрушев

фридрих мерц

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Байки о якобы враждебных действиях России, используемые с целью оправдания милитаризации Германии, выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды, применявшейся Третьим рейхом для агрессии в отношении других государств, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия стремится к созданию самой конвенциональной армии в Европе."Канцлеру следует помнить, что именно Германия становилась зачинателем Первой и Второй мировых войн, привлекая для своей агрессии и преступлений против человечества самые нелепые предлоги. Используемые для оправдания очередной милитаризации Германии байки о проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды", — сказал он.По словам Патрушева, сам факт того, что подобные слова прозвучали из уст немецкого канцлера спустя несколько дней после празднования 80-летия Победы, уже делает их отвратительными для любого нормального человека.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Мерц является яростным апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает это в своих действиях. Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://ria.ru/20250324/germaniya-2006835630.html

https://ria.ru/20250502/senator-2014679414.html

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999970422.html

россия

германия

финляндия

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россия, германия, финляндия, николай патрушев, фридрих мерц, дмитрий песков