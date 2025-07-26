https://ria.ru/20250726/patrushev-2031554999.html

Патрушев объяснил, чем знание русского языка будет полезно для НАТО

Патрушев объяснил, чем знание русского языка будет полезно для НАТО - РИА Новости, 26.07.2025

Патрушев объяснил, чем знание русского языка будет полезно для НАТО

Знание русского языка, а не языка угроз и шантажа, может быть, позволит деятелям НАТО наконец понять слова президента России Владимира Путина о том, что РФ не... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T03:38:00+03:00

2025-07-26T03:38:00+03:00

2025-07-26T03:38:00+03:00

россия

москва

европа

николай патрушев

владимир путин

марк рютте

нато

евросоюз

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Знание русского языка, а не языка угроз и шантажа, может быть, позволит деятелям НАТО наконец понять слова президента России Владимира Путина о том, что РФ не собирается нападать на страны альянса, заявил в интервью РИА Новости помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Ранее генсек НАТО Марк Рютте грозил европейским странам-членам альянса, утверждая, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык. "Изучение иностранных языков - полезная вещь. Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО. Ведь в этом нет никакого смысла, а все эти страшилки призваны лишь отвлечь население Европы от плачевного состояния экономики стран ЕС. Можно говорить на любом языке кроме языка силы, угроз и шантажа", - сказал Патрушев, комментируя слова Рютте. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250715/zaharova-2029230880.html

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россия, москва, европа, николай патрушев, владимир путин, марк рютте, нато, евросоюз