https://ria.ru/20250726/patrushev-2031373290.html

Николай Патрушев: ВМФ готов решительно отразить все угрозы России с моря

Николай Патрушев: ВМФ готов решительно отразить все угрозы России с моря - РИА Новости, 26.07.2025

Николай Патрушев: ВМФ готов решительно отразить все угрозы России с моря

Отечественный Военно-морской флот всегда был ключевой составляющей и основой морского потенциала России, одним из важнейших инструментов обеспечения ее... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T11:00:00+03:00

2025-07-26T11:00:00+03:00

2025-07-26T11:00:00+03:00

интервью

россия

николай патрушев

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Отечественный Военно-морской флот всегда был ключевой составляющей и основой морского потенциала России, одним из важнейших инструментов обеспечения ее безопасности. ВМФ гарантирует защиту национальных интересов России в Мировом океане, участвует в поддержании военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях. О современном состоянии российского ВМФ, готовности военных моряков парировать угрозы со стороны НАТО, а также о важности знания великой истории нашего флота в интервью РИА Новости рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Беседовал Владимир Сычев.— Николай Платонович, мы беседуем с вами в преддверии Дня ВМФ России. Как, по вашей оценке, наш Военно-морской флот подходит к своему профессиональному празднику?— В ответ на вопрос приведу строки знаменитого флотского марша: "Морская гвардия идет уверенно, любой опасности глядит она в глаза. В боях испытана, в огне проверена. Морская гвардия — для недругов гроза". Военно-морской флот России способен обеспечить безопасность государства на всех морских и океанских направлениях при любых вариантах развития обстановки.По инициативе Морской коллегии подготовлена и 30 мая 2025 года утверждена президентом Стратегия развития Военно-морского флота на период до 2050 года.Для ее выполнения разработан проект уточненной Программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года, который в сентябре должен быть внесен на утверждение главе государства. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения. Одним словом, Военно-морской флот России развивается в правильном направлении.— Кстати, в четверг флот пополнился новым мощным кораблем — атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Князь Пожарский".— Действительно, атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" к настоящему времени прошел все этапы испытаний и передан флоту. Выход его из эллинга "Севмаша" состоялся в феврале 2024 года.На этом предприятии за всю его историю была построена 142-я атомная подводная лодка (АПЛ). Это впечатляет. Фактически завод построил больше двух третей атомного подводного флота страны. Четыре серийные АПЛ проекта "Борей-А" — "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" — уже выполняют задачи по своему предназначению на Северном и Тихоокеанском флотах. Заложены и находятся на различных этапах строительства атомные подводные лодки "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской".Ядерный щит России — наилучшая гарантия суверенитета и территориальной целостности нашей страны. И вхождение в состав ВМФ нового атомного подводного крейсера служит свидетельством того, что этот щит постоянно укрепляется.Что же касается западных любителей поговорить о необходимости перейти от холодной к горячей войне с Россией, то хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам. Имеющие на своем борту мощный потенциал вооружения подлодки способны охладить любую горячую голову.— Как показывает история, наличие у нашей страны мощного флота — это обязательное условие защиты российских интересов во все времена вне зависимости от состояния международной обстановки.— Вы правы. В этой связи исходящие со стороны вероятных противников нашей страны угрозы учитываются в российских планах военного строительства, в том числе развития ВМФ.Высокую боеготовность флота и профессионализм моряков вижу лично, когда посещаю военно-морские базы, корабли, общаюсь с офицерами, мичманами, матросами.Россия готова решительно и эффективно парировать военные угрозы на море, в том числе в контексте планов НАТО по дестабилизации обстановки в Балтийском и Черном морях. При этом ВМФ защищает национальные интересы не только вблизи наших берегов. Отдельное внимание уделяется развертыванию флота в различных зонах Мирового океана. Обеспечено военно-морское присутствие в восточной части Средиземного моря, центральной части Тихого океана, а также в районе южных островов Курильской гряды. Расширяется практика совместных патрулирований и учений с корабельными группами ВМС иностранных государств в оперативно важных районах. Для выполнения задач по защите российского морского судоходства и противодействия пиратству проведены походы в районы Южно-Китайского, Филиппинского и Красного морей, в Сингапурский и Малаккский проливы, Аденский залив, Карибский бассейн.— Вы упомянули НАТО. В целом насколько сильно альянс сегодня угрожает России с морских направлений?— Речь идет о весьма значимых рисках. НАТО все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах. Видим увеличение присутствия корабельных группировок, масштабные учения в прилегающих акваториях, высокую интенсивность деятельности разведывательных средств. Фиксируем проведение в Северо-Восточной Атлантике, в Гренландско-Норвежской морской зоне, на территории Норвегии, Финляндии и Швеции мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и объединенных вооруженных сил, имеющих антироссийскую направленность. На территории Польши, стран Балтии и в Балтийской морской зоне наращивается группировка из состава сил быстрого реагирования Объединенных вооруженных сил НАТО.Отмечаем постоянное боевое патрулирование в удаленных океанских районах атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС Великобритании и Франции, а в прилегающих к территории Российской Федерации морских акваториях — атомных многоцелевых подводных лодок Великобритании и США.Иными словами, текущие действия НАТО весьма похожи на отработку сценариев полномасштабной агрессии против нашей страны.— Такое впечатление, что руководство НАТО вообще не видит другого противника, кроме России. Не так давно генсек альянса Марк Рютте заявлял в Лондоне, что если члены блока не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то их жителям придется выучить русский язык.— Изучение иностранных языков — полезная вещь. Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО. Ведь в этом нет никакого смысла, а все эти страшилки призваны лишь отвлечь население Европы от плачевного состояния экономики стран ЕС. Можно говорить на любом языке, кроме языка силы, угроз и шантажа.— Недавно Служба внешней разведки России сообщила, что Лондон вместе с киевским режимом готовит изощренные провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По другому сценарию, предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.— Эта информация, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Тем более что англичане — мастера подобного рода провокаций. За несколько веков Лондон накопил богатый опыт проведения операций под чужим флагом, нацеленных на то, чтобы стравливать между собой разные страны. Анализ ситуации в очередной раз доказывает главенствующую деструктивную роль Лондона в украинском конфликте и то, что киевский режим — лишь послушный безвольный исполнитель в руках британцев.В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму. Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким "союзником" имеют дело.— Одно из западных информационных агентств описало сценарий якобы возможного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике.— Оставим эти выдумки на совести их авторов. Россия не стремится к конфронтации, но будет защищать свои национальные интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами. Любые попытки испытать нашу боевую готовность получат немедленный и жесткий ответ. Ответственность за возможные последствия ляжет целиком на руководство альянса.Что касается Балтийского региона и его милитаризации, обращает на себя внимание замысел Германии совместно с Англией и Францией создать на Балтике группировку, способную и без помощи других стран НАТО, в том числе США, противостоять Военно-морскому флоту России. ФРГ уже активно проводит модернизацию своих Военно-морских сил. При этом подписанный на прошлой неделе германо-британский "договор о дружбе" по сути является договором о военном, военно-морском и военно-техническом сотрудничестве и носит явный антироссийский характер.— Похоже, что немцам не дает покоя идея восстановить свое доминирование в Европе. Недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкая армия должна стать самой сильной на континенте, чтобы противостоять России. Ждем появления нового кригсмарине?— История показывает, что российские и советские моряки умело били и кайзермарине, и кригсмарине. Недавно я посещал Диксон, защитники которого в годы войны буквально подручными средствами обратили в бегство первоклассный гитлеровский крейсер "Адмирал Шеер". Об этом стоит помнить канцлеру ФРГ, нынешним вождям бундесмарине, а также другим натовским державам, которые в последние годы бросились рьяно отстраивать на Балтике свои флоты — прежде всего шведам, финнам и датчанам. Я наблюдал за ходом учений Балтийского флота и могу сказать, что ВМФ России показывает высокий уровень мастерства, в том числе в таких вопросах, как защита морских коммуникаций, борьба с безэкипажными катерами и подводными лодками противника.Замечу, что слова Мерца были произнесены спустя несколько дней после празднования 80-летия Победы и поэтому для любого нормального человека звучат отвратительно. Канцлеру следует помнить, что именно Германия становилась зачинателем Первой и Второй мировых войн, привлекая для своей агрессии и преступлений против человечества самые нелепые предлоги. Используемые для оправдания очередной милитаризации Германии байки о проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды.— В подтверждение ваших слов о западных русофобских пропагандистах на прошлой неделе командующий армией США в Европе и Африке, находясь в Германии, заявил, что НАТО уже разработала план, как он выразился, "стереть Калининградскую область с лица земли в короткие сроки".— Планы западников относительно Калининграда нам известны уже давно. Могу прокомментировать их единственно возможным образом. Калининградская область — это неотъемлемая часть России, и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных Военной доктриной и Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. У России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области.Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений государств — членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России. Не будем забывать, что бывшая Восточная Пруссия, которая раньше располагалась на этих землях, веками служила рассадником самого агрессивного и бесчеловечного милитаризма, подрывавшего безопасность всей Европы. Именно там вынашивались пресловутые планы "Дранг нах Остен", расистские доктрины и другие чудовищные замыслы. Неслучайно по итогам Второй мировой войны эти земли были переданы нашей стране, которая на протяжении всей своей истории, как никто другой, пострадала от прусского милитаризма.А теперь западные стратеги вновь озвучивают агрессивные планы, которые встретили бы полное одобрение и тевтонских рыцарей, и прусских юнкеров, и их нацистских потомков, ранее населявших эти земли, но совершенно справедливо оказавшихся на свалке истории. Не сомневаюсь, что современных западных поджигателей войны ждет та же незавидная участь.— Поговорим о другом море, которое уже в огне, — о Черном. На суше российская армия успешно продвигается вперед. А как обстоят дела у Черноморского флота?— Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине. С его кораблей наносились ракетные удары "Калибрами" по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ. Черноморцы блокировали украинские порты, пресекали поставку оружия Киеву морем, создали и контролируют морскую зону безопасности. Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление — поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов.Однако полное купирование военных угроз России с черноморского направления возможно только при демилитаризации Украины.— В 2026 году ВМФ России отметит свое 330-летие. Началась ли уже работа по подготовке празднования этого события?— По инициативе морской общественности уже идет работа по выявлению новых и осмотру существующих объектов морского культурного и исторического наследия и их сохранению.Кстати, в нынешнем году тоже предстоят знаменательные даты. Седьмого сентября исполнится 305 лет со дня победы русского флота в сражении у острова Гренгам — последней крупной битве Северной войны. В тот период России на Балтике, помимо Швеции, пыталась противостоять Англия, не желавшая допустить появления новой великой морской державы. Кроме того, 15 октября исполнится 90 лет со дня закладки на Балтийском заводе крейсеров проекта 26 "Киров" — первой советской серии крупных боевых кораблей.Важно напоминать миру об историческом и современном вкладе нашей страны в освоение и исследование Мирового океана. Великая история российского флота непосредственно связана с его будущим. Поддерживать и развивать флот очень непросто — для этого нужны и желание, и материальные усилия, и дух. Еще в XIX веке генерал-адмирал русского флота, великий князь Константин Николаевич произнес бессмертные слова "За флот России нужно бороться". Государственная воля и ресурсы у нас есть, а дух, понимание людьми их сопричастности к важнейшему делу укрепляется в том числе благодаря знанию истории флота.— Что бы вы хотели пожелать в напутствие нашим военным морякам накануне их главного праздника?— С большим удовольствием и гордостью за наш флот от всей души пожелаю всем военным морякам — матросам, старшинам, мичманам, офицерам и адмиралам — крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо Отечества. Сегодня ВМФ продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Ушакова, Нахимова и Кузнецова. Дальние походы, учения и боевое дежурство в ключевых районах Мирового океана повышают боевую готовность и укрепляют боевой дух, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные Родиной задачи.

https://ria.ru/20250724/flot-2031258465.html

https://ria.ru/20250616/oruzhie-2023221626.html

https://ria.ru/20250724/zaharova-2031108887.html

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, николай патрушев, вмф рф