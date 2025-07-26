https://ria.ru/20250726/parazit-2031576512.html

"Даже не подозревал". Школьника убил паразит, поедающий мозг

"Даже не подозревал". Школьника убил паразит, поедающий мозг - РИА Новости, 26.07.2025

"Даже не подозревал". Школьника убил паразит, поедающий мозг

Двенадцатилетний американец Джейсен Карр умер от пожирающей мозг амебы после купания в озере, пишет издание Mirror. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:45:00+03:00

2025-07-26T09:45:00+03:00

2025-07-26T09:45:00+03:00

южная каролина

в мире

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Двенадцатилетний американец Джейсен Карр умер от пожирающей мозг амебы после купания в озере, пишет издание Mirror."Мальчик даже не подозревал об опасности, поскольку не было никаких предупреждений об обитании бактерии в озере", — говорится в публикации.В материале указали, что американец заразился амебой вида Неглерия Фоулер после купания в озере Мюррей в Южной Каролине.Отмечается, что в этом водоеме каждый год купаются десятки тысяч человек.Паразитический организм вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который часто заканчивается летальным исходом. Как правило, заражение происходит при купании в грязной воде. Паразит сначала попадает в нос, затем в обонятельный нерв и по нему добирается до головного мозга, поражает его клетки и размножается.

https://ria.ru/20221230/bolezn-1842520396.html

южная каролина

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южная каролина, в мире, сша