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"Даже не подозревал". Школьника убил паразит, поедающий мозг - РИА Новости, 26.07.2025
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09:45 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/parazit-2031576512.html
"Даже не подозревал". Школьника убил паразит, поедающий мозг
"Даже не подозревал". Школьника убил паразит, поедающий мозг - РИА Новости, 26.07.2025
"Даже не подозревал". Школьника убил паразит, поедающий мозг
Двенадцатилетний американец Джейсен Карр умер от пожирающей мозг амебы после купания в озере, пишет издание Mirror. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:45:00+03:00
2025-07-26T09:45:00+03:00
южная каролина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Двенадцатилетний американец Джейсен Карр умер от пожирающей мозг амебы после купания в озере, пишет издание Mirror."Мальчик даже не подозревал об опасности, поскольку не было никаких предупреждений об обитании бактерии в озере", — говорится в публикации.В материале указали, что американец заразился амебой вида Неглерия Фоулер после купания в озере Мюррей в Южной Каролине.Отмечается, что в этом водоеме каждый год купаются десятки тысяч человек.Паразитический организм вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который часто заканчивается летальным исходом. Как правило, заражение происходит при купании в грязной воде. Паразит сначала попадает в нос, затем в обонятельный нерв и по нему добирается до головного мозга, поражает его клетки и размножается.
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южная каролина, в мире, сша
Южная Каролина, В мире, США
"Даже не подозревал". Школьника убил паразит, поедающий мозг

Mirror: школьник в США умер от пожирающей мозг амебы после купания в озере

© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи, США
Карета скорой помощи, США - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Flickr / Kevin Spencer
Карета скорой помощи, США
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Двенадцатилетний американец Джейсен Карр умер от пожирающей мозг амебы после купания в озере, пишет издание Mirror.
«
"Мальчик даже не подозревал об опасности, поскольку не было никаких предупреждений об обитании бактерии в озере", — говорится в публикации.
В материале указали, что американец заразился амебой вида Неглерия Фоулер после купания в озере Мюррей в Южной Каролине.
Отмечается, что в этом водоеме каждый год купаются десятки тысяч человек.
Паразитический организм вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который часто заканчивается летальным исходом. Как правило, заражение происходит при купании в грязной воде. Паразит сначала попадает в нос, затем в обонятельный нерв и по нему добирается до головного мозга, поражает его клетки и размножается.
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