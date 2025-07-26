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Памфилова назвала российскую избирательную систему самой прозрачной в мире - РИА Новости, 26.07.2025
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13:43 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/pamfilova-2031606843.html
Памфилова назвала российскую избирательную систему самой прозрачной в мире
Памфилова назвала российскую избирательную систему самой прозрачной в мире - РИА Новости, 26.07.2025
Памфилова назвала российскую избирательную систему самой прозрачной в мире
Более открытой и прозрачной избирательной системы, чем в России, в мире нет, несмотря на то, что враги много лет "бичевали" РФ, заявила председатель Центральной РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:43:00+03:00
2025-07-26T13:43:00+03:00
россия
элла памфилова
политика
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Более открытой и прозрачной избирательной системы, чем в России, в мире нет, несмотря на то, что враги много лет "бичевали" РФ, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Спасибо нашим врагам, что они бичевали нас много лет. Чтобы отвлечь внимание от собственных бревен в их глазах, они искали соринки в наших… Мы эту школу прошли. Более открытой и прозрачной (избирательной - ред.) системы аналогов в мире нет", - сказала Памфилова в ходе сессии "Выбирай, чтобы победить. Роль молодежи в укреплении суверенитета России, развитие электорального процесса" в рамках форума Росмолодежи "Территория смыслов" в мастерской управления "Сенеж". По ее словам, самым главным "экзаменатором" для избирательной системы России являются избиратели и уровень доверия, который в последние годы вырос почти в два раза. "Избирательная система (РФ - ред.) - это уникальный общественно-государственный институт, который не входит ни в состав исполнительной, ни в состав законодательной власти", - добавила глава ЦИК России.
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россия, элла памфилова, политика
Россия, Элла Памфилова, Политика
Памфилова назвала российскую избирательную систему самой прозрачной в мире

Памфилова: более открытой избирательной системы, чем в России, в мире нет

© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Более открытой и прозрачной избирательной системы, чем в России, в мире нет, несмотря на то, что враги много лет "бичевали" РФ, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Спасибо нашим врагам, что они бичевали нас много лет. Чтобы отвлечь внимание от собственных бревен в их глазах, они искали соринки в наших… Мы эту школу прошли. Более открытой и прозрачной (избирательной - ред.) системы аналогов в мире нет", - сказала Памфилова в ходе сессии "Выбирай, чтобы победить. Роль молодежи в укреплении суверенитета России, развитие электорального процесса" в рамках форума Росмолодежи "Территория смыслов" в мастерской управления "Сенеж".
По ее словам, самым главным "экзаменатором" для избирательной системы России являются избиратели и уровень доверия, который в последние годы вырос почти в два раза.
"Избирательная система (РФ - ред.) - это уникальный общественно-государственный институт, который не входит ни в состав исполнительной, ни в состав законодательной власти", - добавила глава ЦИК России.
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