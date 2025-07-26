https://ria.ru/20250726/pamfilova-2031606843.html

Памфилова назвала российскую избирательную систему самой прозрачной в мире

Памфилова назвала российскую избирательную систему самой прозрачной в мире - РИА Новости, 26.07.2025

Памфилова назвала российскую избирательную систему самой прозрачной в мире

Более открытой и прозрачной избирательной системы, чем в России, в мире нет, несмотря на то, что враги много лет "бичевали" РФ, заявила председатель Центральной РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:43:00+03:00

2025-07-26T13:43:00+03:00

2025-07-26T13:43:00+03:00

россия

элла памфилова

политика

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Более открытой и прозрачной избирательной системы, чем в России, в мире нет, несмотря на то, что враги много лет "бичевали" РФ, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Спасибо нашим врагам, что они бичевали нас много лет. Чтобы отвлечь внимание от собственных бревен в их глазах, они искали соринки в наших… Мы эту школу прошли. Более открытой и прозрачной (избирательной - ред.) системы аналогов в мире нет", - сказала Памфилова в ходе сессии "Выбирай, чтобы победить. Роль молодежи в укреплении суверенитета России, развитие электорального процесса" в рамках форума Росмолодежи "Территория смыслов" в мастерской управления "Сенеж". По ее словам, самым главным "экзаменатором" для избирательной системы России являются избиратели и уровень доверия, который в последние годы вырос почти в два раза. "Избирательная система (РФ - ред.) - это уникальный общественно-государственный институт, который не входит ни в состав исполнительной, ни в состав законодательной власти", - добавила глава ЦИК России.

https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018396104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, элла памфилова, политика