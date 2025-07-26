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Премьер-министр Италии выступила против признания Палестины - РИА Новости, 26.07.2025
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14:51 26.07.2025 (обновлено: 15:33 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/palestina-2031615685.html
Премьер-министр Италии выступила против признания Палестины
Премьер-министр Италии выступила против признания Палестины - РИА Новости, 26.07.2025
Премьер-министр Италии выступила против признания Палестины
Признание Государства Палестина должно состояться после его фактического учреждения, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Repubblica. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:51:00+03:00
2025-07-26T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Признание Государства Палестина должно состояться после его фактического учреждения, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Repubblica. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. "Я говорила это уже несколько раз, в частности в парламенте. Я говорила это и самой палестинской администрации, и Макрону: я считаю, что признание Государства Палестина без существования Государства Палестина может быть даже контрпродуктивным для достижения поставленной цели… Если то, чего не существует, признается на бумаге, может показаться, что проблема решена, хотя на самом деле это не так… Сказанное мной является причиной, по которой, будучи сторонником Государства Палестина, я не выступаю за его признание до процесса его создания", - заявила премьер. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
https://ria.ru/20250725/palestina-2031352173.html
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в мире, палестина, сша, италия, эммануэль макрон, джорджа мелони, оон
В мире, Палестина, США, Италия, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, ООН
Премьер-министр Италии выступила против признания Палестины

Мелони: признание Палестины должно состояться после его фактического учреждения

© AP Photo / Hassan AmmarПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Признание Государства Палестина должно состояться после его фактического учреждения, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Repubblica.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
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"Я говорила это уже несколько раз, в частности в парламенте. Я говорила это и самой палестинской администрации, и Макрону: я считаю, что признание Государства Палестина без существования Государства Палестина может быть даже контрпродуктивным для достижения поставленной цели… Если то, чего не существует, признается на бумаге, может показаться, что проблема решена, хотя на самом деле это не так… Сказанное мной является причиной, по которой, будучи сторонником Государства Палестина, я не выступаю за его признание до процесса его создания", - заявила премьер.
Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
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В миреПалестинаСШАИталияЭммануэль МакронДжорджа МелониООН
 
 
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