https://ria.ru/20250726/palestina-2031556701.html

Посол Палестины призвал привлечь Израиль к ответственности

Посол Палестины призвал привлечь Израиль к ответственности - РИА Новости, 26.07.2025

Посол Палестины призвал привлечь Израиль к ответственности

Израиль необходимо привлечь к ответственности за разрушения в Газе, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T04:39:00+03:00

2025-07-26T04:39:00+03:00

2025-07-26T04:39:00+03:00

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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Израиль необходимо привлечь к ответственности за разрушения в Газе, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. "Мы никогда не должны отказываться привлекать Израиль к ответственности. Нельзя допустить, чтобы Израиль разрушал, а другие строили. Израиль несёт ответственность и по международному праву должен выплачивать компенсации", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, какие меры обсуждаются на уровне Палестинской автономии для восстановления сектора Газа после окончания боевых действий. При этом собеседник агентства добавил, что пока еще слишком рано говорить о деталях этого процесса. "Приоритет - прекращение огня и гуманитарная помощь, а уже потом - восстановление", - уточнил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250725/gaza-2031541538.html

https://ria.ru/20250721/izrail-2030512432.html

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в мире, израиль, палестина, австрия, хамас