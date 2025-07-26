Посол Палестины призвал привлечь Израиль к ответственности
Посол Абдель Шафи: Израиль нужно привлечь к ответственности за разрушения в Газе
© Фото : Миссия Государства Палестина в Австрии /соцсетиСалах Абдель Шафи
© Фото : Миссия Государства Палестина в Австрии /соцсети
Салах Абдель Шафи. Архивное фото
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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Израиль необходимо привлечь к ответственности за разрушения в Газе, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
"Мы никогда не должны отказываться привлекать Израиль к ответственности. Нельзя допустить, чтобы Израиль разрушал, а другие строили. Израиль несёт ответственность и по международному праву должен выплачивать компенсации", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, какие меры обсуждаются на уровне Палестинской автономии для восстановления сектора Газа после окончания боевых действий.
При этом собеседник агентства добавил, что пока еще слишком рано говорить о деталях этого процесса.
"Приоритет - прекращение огня и гуманитарная помощь, а уже потом - восстановление", - уточнил он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.