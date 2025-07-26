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Стремление Украины на Запад нарушит баланс сил, заявил Орбан - РИА Новости, 26.07.2025
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14:43 26.07.2025 (обновлено: 14:44 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/orban-2031613486.html
Стремление Украины на Запад нарушит баланс сил, заявил Орбан
Стремление Украины на Запад нарушит баланс сил, заявил Орбан - РИА Новости, 26.07.2025
Стремление Украины на Запад нарушит баланс сил, заявил Орбан
Стремление Украины на Запад нарушило бы баланс сил между Западом и Россией и вызвало бы ответную реакцию, поскольку это экзистенциальный вопрос, связанный с... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:43:00+03:00
2025-07-26T14:44:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Стремление Украины на Запад нарушило бы баланс сил между Западом и Россией и вызвало бы ответную реакцию, поскольку это экзистенциальный вопрос, связанный с безопасностью, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Идея о том, что Украина должна или может принадлежать Западу, фактически означает нарушение баланса сил между Западом и Россией", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1. Он отметил, что "только дилетанты" могут думать, что принадлежность Украины к западной системе или ее членство в НАТО зависят только от ее желания, поскольку "каждый такой шаг нарушает баланс сил, он неизбежно вызывает немедленную реакцию противоположной стороны, поскольку для них это экзистенциальный вопрос, вопрос безопасности". Венгерский премьер подчеркнул, что разговоры западных политиков о том, что Украина якобы выбирает путь демократии, "не имеют никакого отношения к реальности" и непонятно, "верят ли они сами в это или только говорят", но с 2014 года Европа "фактически играет с огнем". Ранее Орбан заявил, что Россия за время президентства Владимира Путина усилилась достаточно, чтобы противостоять дальнейшему расширению НАТО на восток. В беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем венгерский премьер ранее заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031609480.html
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО
Стремление Украины на Запад нарушит баланс сил, заявил Орбан

Орбан: стремление Украины на Запад нарушит баланс сил между Западом и Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Стремление Украины на Запад нарушило бы баланс сил между Западом и Россией и вызвало бы ответную реакцию, поскольку это экзистенциальный вопрос, связанный с безопасностью, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Идея о том, что Украина должна или может принадлежать Западу, фактически означает нарушение баланса сил между Западом и Россией", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Он отметил, что "только дилетанты" могут думать, что принадлежность Украины к западной системе или ее членство в НАТО зависят только от ее желания, поскольку "каждый такой шаг нарушает баланс сил, он неизбежно вызывает немедленную реакцию противоположной стороны, поскольку для них это экзистенциальный вопрос, вопрос безопасности".
Венгерский премьер подчеркнул, что разговоры западных политиков о том, что Украина якобы выбирает путь демократии, "не имеют никакого отношения к реальности" и непонятно, "верят ли они сами в это или только говорят", но с 2014 года Европа "фактически играет с огнем".
Ранее Орбан заявил, что Россия за время президентства Владимира Путина усилилась достаточно, чтобы противостоять дальнейшему расширению НАТО на восток.
В беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем венгерский премьер ранее заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
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