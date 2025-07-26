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Более половины россиян хотят сохранить традиционные ценности, показал опрос - РИА Новости, 26.07.2025
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18:08 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/opros-2031640632.html
Более половины россиян хотят сохранить традиционные ценности, показал опрос
Более половины россиян хотят сохранить традиционные ценности, показал опрос - РИА Новости, 26.07.2025
Более половины россиян хотят сохранить традиционные ценности, показал опрос
Более половины (57%) россиян считают, что традиционные ценности в РФ долго будут в приоритете, поэтому необходимо их сохранять и передавать детям и внукам,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:08:00+03:00
2025-07-26T18:08:00+03:00
общество
россия
валерий федоров
вциом
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более половины (57%) россиян считают, что традиционные ценности в РФ долго будут в приоритете, поэтому необходимо их сохранять и передавать детям и внукам, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Нужно ли традиционные ценности защищать, культивировать, нести, а может быть стоит им дать возможность тихо уйти? Смотрите, как интересно разложились мнения: большинство (57%) полагают, что традиционным ценностям суждена долгая жизнь, будет правильно, если они останутся с нами, нашими детьми, внуками", - сказал Федоров в ходе пленарной дискуссии "Традиционные ценности в российском обществе: прошлое, настоящее, будущее" в рамках форума Росмолодежи "Территория смыслов" в мастерской управления "Сенеж". При этом, согласно результатам опроса, которые привел гендиректор ВЦИОМ, россиян, согласных с тем, что не стоит держаться за традиционные ценности, меньше почти в два раза (32%). По его словам, такой поворот к традиционным ценностям формирует сегодня политическую, социальную и духовную реальность страны. Федоров также рассказал, что крепкая семья возглавляет список ценностей современных россиян, является "сверхприоритетом". Но несмотря на это, коэффициент рождаемости в России сокращается. "Тем не менее, если мы спрашиваем о том, как должно быть, мы видим, что установка на детность и даже многодетность в России остается, даже укрепляется", - отметил он. Так, 88% россиян декларируют, что в семье должны быть дети, 49% считают, что их должно быть не менее трех. Идеальное количество детей в семье, по мнению большинства респондентов, - три ребенка. Федоров в ходе дискуссии привел результаты всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ, проведенного 21 июня 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
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общество, россия, валерий федоров, вциом
Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ
Более половины россиян хотят сохранить традиционные ценности, показал опрос

ВЦИОМ: 57% россиян считают, что традиционные ценности долго будут в приоритете

© Fotolia / Sunny studioСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Fotolia / Sunny studio
Семья. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более половины (57%) россиян считают, что традиционные ценности в РФ долго будут в приоритете, поэтому необходимо их сохранять и передавать детям и внукам, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«
"Нужно ли традиционные ценности защищать, культивировать, нести, а может быть стоит им дать возможность тихо уйти? Смотрите, как интересно разложились мнения: большинство (57%) полагают, что традиционным ценностям суждена долгая жизнь, будет правильно, если они останутся с нами, нашими детьми, внуками", - сказал Федоров в ходе пленарной дискуссии "Традиционные ценности в российском обществе: прошлое, настоящее, будущее" в рамках форума Росмолодежи "Территория смыслов" в мастерской управления "Сенеж".
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При этом, согласно результатам опроса, которые привел гендиректор ВЦИОМ, россиян, согласных с тем, что не стоит держаться за традиционные ценности, меньше почти в два раза (32%). По его словам, такой поворот к традиционным ценностям формирует сегодня политическую, социальную и духовную реальность страны.
Федоров также рассказал, что крепкая семья возглавляет список ценностей современных россиян, является "сверхприоритетом". Но несмотря на это, коэффициент рождаемости в России сокращается.
«
"Тем не менее, если мы спрашиваем о том, как должно быть, мы видим, что установка на детность и даже многодетность в России остается, даже укрепляется", - отметил он.
Так, 88% россиян декларируют, что в семье должны быть дети, 49% считают, что их должно быть не менее трех. Идеальное количество детей в семье, по мнению большинства респондентов, - три ребенка.
Федоров в ходе дискуссии привел результаты всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ, проведенного 21 июня 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
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ОбществоРоссияВалерий ФедоровВЦИОМ
 
 
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