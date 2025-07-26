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Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос
Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос - РИА Новости, 26.07.2025
Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос
Большинство немцев недовольны новым правительством Германии и его главой, канцлером Фридрихом Мерцем, следует из результатов опроса института INSA для газеты... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:19:00+03:00
2025-07-26T13:19:00+03:00
2025-07-26T13:19:00+03:00
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германия
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Большинство немцев недовольны новым правительством Германии и его главой, канцлером Фридрихом Мерцем, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild. Согласно опросу, доля недовольных федеральным правительством в июле выросла до 57% с 44% в начале июня, а процент довольных снизился до 30% с 37%. Канцлером недовольны 56% опрошенных, тогда как в прошлом месяце их доля составляла 45%. Довольны новым главой правительства теперь лишь 31% респондентов (в июне – 36%). Опрос проводился с 21 по 25 июля среди 1203 немцев. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта. Парламент Германии избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю ФРГ.
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в мире, германия, фридрих мерц, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Bild
Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос
Bild: большинство немцев недовольны правительством и канцлером Мерцем