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Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос - РИА Новости, 26.07.2025
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13:19 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/opros-2031604769.html
Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос
Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос - РИА Новости, 26.07.2025
Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос
Большинство немцев недовольны новым правительством Германии и его главой, канцлером Фридрихом Мерцем, следует из результатов опроса института INSA для газеты... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:19:00+03:00
2025-07-26T13:19:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Большинство немцев недовольны новым правительством Германии и его главой, канцлером Фридрихом Мерцем, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild. Согласно опросу, доля недовольных федеральным правительством в июле выросла до 57% с 44% в начале июня, а процент довольных снизился до 30% с 37%. Канцлером недовольны 56% опрошенных, тогда как в прошлом месяце их доля составляла 45%. Довольны новым главой правительства теперь лишь 31% респондентов (в июне – 36%). Опрос проводился с 21 по 25 июля среди 1203 немцев. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта. Парламент Германии избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю ФРГ.
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в мире, германия, фридрих мерц, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Bild
Большинство немцев недовольны новым правительством, показал опрос

Bild: большинство немцев недовольны правительством и канцлером Мерцем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Большинство немцев недовольны новым правительством Германии и его главой, канцлером Фридрихом Мерцем, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild.
Согласно опросу, доля недовольных федеральным правительством в июле выросла до 57% с 44% в начале июня, а процент довольных снизился до 30% с 37%.
Канцлером недовольны 56% опрошенных, тогда как в прошлом месяце их доля составляла 45%. Довольны новым главой правительства теперь лишь 31% респондентов (в июне – 36%).
Опрос проводился с 21 по 25 июля среди 1203 немцев. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.
Парламент Германии избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю ФРГ.
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