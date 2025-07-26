https://ria.ru/20250726/opolzen-2031610738.html

Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек

Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек - РИА Новости, 26.07.2025

Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек

Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:31:00+03:00

2025-07-26T14:31:00+03:00

2025-07-26T14:33:00+03:00

в мире

сидзуока (префектура)

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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK. Более 110 человек, включая туристов, остановившихся на ночлег в гостинице в горах в районе Аои города Сидзуока, и рабочих, строящих в этом районе отрезок линии магнитнолевитационной железной дороги, оказались заблокированы в горах после того, как в пятницу оползень сошел на автодорогу. Кроме того, на горе находились еще 190 альпинистов, планировавших восхождение. В субботу удалось обеспечить пеший спуск обходными путями для 170 желающих. Жалоб на здоровье ни у них, ни у тех, кто не захотел спускаться, нет. Местные власти сообщают, что расчистить дорогу удастся только ко вторнику.

https://ria.ru/20240922/yaponiya-1974057305.html

сидзуока (префектура)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сидзуока (префектура)