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Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек - РИА Новости, 26.07.2025
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14:31 26.07.2025 (обновлено: 14:33 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/opolzen-2031610738.html
Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек
Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек - РИА Новости, 26.07.2025
Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек
Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:31:00+03:00
2025-07-26T14:33:00+03:00
в мире
сидзуока (префектура)
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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK. Более 110 человек, включая туристов, остановившихся на ночлег в гостинице в горах в районе Аои города Сидзуока, и рабочих, строящих в этом районе отрезок линии магнитнолевитационной железной дороги, оказались заблокированы в горах после того, как в пятницу оползень сошел на автодорогу. Кроме того, на горе находились еще 190 альпинистов, планировавших восхождение. В субботу удалось обеспечить пеший спуск обходными путями для 170 желающих. Жалоб на здоровье ни у них, ни у тех, кто не захотел спускаться, нет. Местные власти сообщают, что расчистить дорогу удастся только ко вторнику.
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в мире, сидзуока (префектура)
В мире, Сидзуока (префектура)
Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек

В Японии из-за схода оползня в горах оказались заблокированными 300 человек

© AP Photo / Shizuoka PrefectureОползень в Японии
Оползень в Японии - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Shizuoka Prefecture
Оползень в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK.
Более 110 человек, включая туристов, остановившихся на ночлег в гостинице в горах в районе Аои города Сидзуока, и рабочих, строящих в этом районе отрезок линии магнитнолевитационной железной дороги, оказались заблокированы в горах после того, как в пятницу оползень сошел на автодорогу. Кроме того, на горе находились еще 190 альпинистов, планировавших восхождение.
В субботу удалось обеспечить пеший спуск обходными путями для 170 желающих. Жалоб на здоровье ни у них, ни у тех, кто не захотел спускаться, нет.
Местные власти сообщают, что расчистить дорогу удастся только ко вторнику.
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В миреСидзуока (префектура)
 
 
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