https://ria.ru/20250726/opolzen-2031610738.html
Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек
Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек - РИА Новости, 26.07.2025
Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек
Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:31:00+03:00
2025-07-26T14:31:00+03:00
2025-07-26T14:33:00+03:00
в мире
сидзуока (префектура)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739869087_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6b6a65d12bd6ee167cd9f75d70d0d958.jpg
ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK. Более 110 человек, включая туристов, остановившихся на ночлег в гостинице в горах в районе Аои города Сидзуока, и рабочих, строящих в этом районе отрезок линии магнитнолевитационной железной дороги, оказались заблокированы в горах после того, как в пятницу оползень сошел на автодорогу. Кроме того, на горе находились еще 190 альпинистов, планировавших восхождение. В субботу удалось обеспечить пеший спуск обходными путями для 170 желающих. Жалоб на здоровье ни у них, ни у тех, кто не захотел спускаться, нет. Местные власти сообщают, что расчистить дорогу удастся только ко вторнику.
https://ria.ru/20240922/yaponiya-1974057305.html
сидзуока (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739869087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16b11bec7776110746538bffa68bed72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидзуока (префектура)
В мире, Сидзуока (префектура)
Оползень заблокировал в горах в Японии около 300 человек
В Японии из-за схода оползня в горах оказались заблокированными 300 человек