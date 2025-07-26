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В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 26.07.2025
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:57:00+03:00
2025-07-26T06:57:00+03:00
2025-07-26T06:57:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. Опасность была объявлена в 1.11 мск, она длилась около шести часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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липецкая область, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
МЧС: в Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности