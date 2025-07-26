https://ria.ru/20250726/opasnost-2031550551.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 26.07.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T01:17:00+03:00
2025-07-26T01:17:00+03:00
2025-07-26T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
https://ria.ru/20250726/opasnost-2031549686.html
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность