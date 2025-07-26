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В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T01:02:00+03:00
2025-07-26T01:02:00+03:00
2025-07-26T01:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250726/obstrel-2031548282.html
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безопасность, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА