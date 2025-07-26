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Московские школьники победили на Международной олимпиаде по лингвистике - РИА Новости, 26.07.2025
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11:49 26.07.2025 (обновлено: 13:05 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/olimpiada-2031591996.html
Московские школьники победили на Международной олимпиаде по лингвистике
Московские школьники победили на Международной олимпиаде по лингвистике - РИА Новости, 26.07.2025
Московские школьники победили на Международной олимпиаде по лингвистике
Московские школьники стали лучшими на Международной олимпиаде по лингвистике в Тайване, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:49:00+03:00
2025-07-26T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Московские школьники стали лучшими на Международной олимпиаде по лингвистике в Тайване, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Международная олимпиада по лингвистике — престижное интеллектуальное соревнование, которое проводится с 2003-го. В этом году нашу страну представили четыре ученика, все они — москвичи. Ребята выполняли задания в индивидуальном и командном турах. Сначала каждый из них решал по пять задач, а затем сборная выполняла одно, но более объемное лингвистическое задание", — приводится заявление пресс-службы департамента образования и науки Москвы. Школьники завоевали четыре медали на олимпиаде, которая проходила с 21 по 26 июля в Тайбэе (Тайвань). Так, Екатерина Чуркина из школы № 179 завоевала золото, серебро у Михаила Никитина и Дарьи Кукшиновой из школы Центра педагогического мастерства, Елизавета Дятлова из школы "Летово" получила бронзу.
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Хорошие новости, Тайвань, Тайбэй, Москва, Россия
Московские школьники победили на Международной олимпиаде по лингвистике

Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по лингвистике в Тайване

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМосковские школьники, завоевавшие золотые и серебряные медали на Международной олимпиаде по лингвистике в Тайване
Московские школьники, завоевавшие золотые и серебряные медали на Международной олимпиаде по лингвистике в Тайване - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Московские школьники, завоевавшие золотые и серебряные медали на Международной олимпиаде по лингвистике в Тайване
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Московские школьники стали лучшими на Международной олимпиаде по лингвистике в Тайване, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Международная олимпиада по лингвистике — престижное интеллектуальное соревнование, которое проводится с 2003-го. В этом году нашу страну представили четыре ученика, все они — москвичи. Ребята выполняли задания в индивидуальном и командном турах. Сначала каждый из них решал по пять задач, а затем сборная выполняла одно, но более объемное лингвистическое задание", — приводится заявление пресс-службы департамента образования и науки Москвы.
Школьники завоевали четыре медали на олимпиаде, которая проходила с 21 по 26 июля в Тайбэе (Тайвань).
Так, Екатерина Чуркина из школы № 179 завоевала золото, серебро у Михаила Никитина и Дарьи Кукшиновой из школы Центра педагогического мастерства, Елизавета Дятлова из школы "Летово" получила бронзу.
Российские школьники завоевали пять медалей на 55-й Международной олимпиаде по физике в Париже - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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24 июля, 13:28
 
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