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В Румынии завели дело против молдавского олигарха Плахотнюка - РИА Новости, 26.07.2025
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15:51 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/oligarkh-2031624419.html
В Румынии завели дело против молдавского олигарха Плахотнюка
В Румынии завели дело против молдавского олигарха Плахотнюка - РИА Новости, 26.07.2025
В Румынии завели дело против молдавского олигарха Плахотнюка
МВД Румынии сообщает, что завело уголовное дело против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, поскольку подозревает, что часть его документов являются... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:51:00+03:00
2025-07-26T15:51:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. МВД Румынии сообщает, что завело уголовное дело против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, поскольку подозревает, что часть его документов являются поддельными. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. "В результате проверок, проведенных на уровне структур МВД (в отношении Плахотнюка - ред.), возникли обоснованные подозрения в возможном акте подделки некоторых официальных документов - двух удостоверений личности, двух водительских прав и одного паспорта - состоящих в их механической перезаписи с целью искажения данных о личности владельца… На уровне Управления уголовных расследований Румынской полиции было возбуждено уголовное дело", - говорится в комментарии румынского министерства для СМИ. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20250722/kishinev-2030537572.html
https://ria.ru/20250726/moldavija-2031609116.html
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в мире, молдавия, россия, румыния, владимир плахотнюк, ренато усатый, интерпол
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Интерпол
В Румынии завели дело против молдавского олигарха Плахотнюка

В Румынии завели уголовное дело против молдавского олигарха Плахотнюка

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Владимир Плахотнюк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. МВД Румынии сообщает, что завело уголовное дело против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, поскольку подозревает, что часть его документов являются поддельными.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции.
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"В результате проверок, проведенных на уровне структур МВД (в отношении Плахотнюка - ред.), возникли обоснованные подозрения в возможном акте подделки некоторых официальных документов - двух удостоверений личности, двух водительских прав и одного паспорта - состоящих в их механической перезаписи с целью искажения данных о личности владельца… На уровне Управления уголовных расследований Румынской полиции было возбуждено уголовное дело", - говорится в комментарии румынского министерства для СМИ.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.
В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Вчера, 14:21
 
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