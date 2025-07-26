https://ria.ru/20250726/oligarkh-2031624419.html

В Румынии завели дело против молдавского олигарха Плахотнюка

В Румынии завели дело против молдавского олигарха Плахотнюка - РИА Новости, 26.07.2025

В Румынии завели дело против молдавского олигарха Плахотнюка

МВД Румынии сообщает, что завело уголовное дело против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, поскольку подозревает, что часть его документов являются... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:51:00+03:00

2025-07-26T15:51:00+03:00

2025-07-26T15:51:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. МВД Румынии сообщает, что завело уголовное дело против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, поскольку подозревает, что часть его документов являются поддельными. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. "В результате проверок, проведенных на уровне структур МВД (в отношении Плахотнюка - ред.), возникли обоснованные подозрения в возможном акте подделки некоторых официальных документов - двух удостоверений личности, двух водительских прав и одного паспорта - состоящих в их механической перезаписи с целью искажения данных о личности владельца… На уровне Управления уголовных расследований Румынской полиции было возбуждено уголовное дело", - говорится в комментарии румынского министерства для СМИ. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250722/kishinev-2030537572.html

https://ria.ru/20250726/moldavija-2031609116.html

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в мире, молдавия, россия, румыния, владимир плахотнюк, ренато усатый, интерпол