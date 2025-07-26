https://ria.ru/20250726/ogranicheniya-2031566024.html

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 26.07.2025

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В️ аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T07:54:00+03:00

2025-07-26T07:54:00+03:00

2025-07-26T08:00:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В️ аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250726/ogranicheniya-2031565708.html

калуга

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко