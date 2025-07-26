https://ria.ru/20250726/ogranicheniya-2031565708.html

В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты

В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.07.2025

В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T07:47:00+03:00

2025-07-26T07:47:00+03:00

2025-07-26T07:49:00+03:00

владикавказ

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992148912_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_3c95d811c41947ef4db5bdfab64fa9c3.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Владикавказа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250725/vladikavkaz-2031306403.html

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко