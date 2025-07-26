https://ria.ru/20250726/ogranicheniya-2031565708.html
В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты
В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.07.2025
В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:47:00+03:00
2025-07-26T07:47:00+03:00
2025-07-26T07:49:00+03:00
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Владикавказа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250725/vladikavkaz-2031306403.html
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владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты