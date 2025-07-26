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В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 26.07.2025

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T05:08:00+03:00

2025-07-26T05:08:00+03:00

2025-07-26T05:11:00+03:00

владикавказ

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/aeroporty-2031297790.html

владикавказ

грозный

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владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)