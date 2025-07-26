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В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 26.07.2025 (обновлено: 14:45 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/obstrel-2031612473.html
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 26.07.2025
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина
Мужчина получил баротравму и осколочные ранения в результате украинского обстрела из РСЗО Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:37:00+03:00
2025-07-26T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Мужчина получил баротравму и осколочные ранения в результате украинского обстрела из РСЗО Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.&quot;Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО. Пострадал мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада &quot;скорой&quot; доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в районе села Беловское повреждены два транспортных средства. По данным сотрудников МЧС, возгораний в частных домах не обнаружено."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина

Гладков: в Белгородском районе Белгородской области при обстреле ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Мужчина получил баротравму и осколочные ранения в результате украинского обстрела из РСЗО Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО. Пострадал мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в районе села Беловское повреждены два транспортных средства. По данным сотрудников МЧС, возгораний в частных домах не обнаружено.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - подчеркнул глава области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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