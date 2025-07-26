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В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 26.07.2025
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина
Мужчина получил баротравму и осколочные ранения в результате украинского обстрела из РСЗО Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:37:00+03:00
2025-07-26T14:37:00+03:00
2025-07-26T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Мужчина получил баротравму и осколочные ранения в результате украинского обстрела из РСЗО Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО. Пострадал мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в районе села Беловское повреждены два транспортных средства. По данным сотрудников МЧС, возгораний в частных домах не обнаружено."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - подчеркнул глава области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина
Гладков: в Белгородском районе Белгородской области при обстреле ранен мужчина