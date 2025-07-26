https://ria.ru/20250726/obstrel-2031612473.html

В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина

В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 26.07.2025

В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина

Мужчина получил баротравму и осколочные ранения в результате украинского обстрела из РСЗО Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:37:00+03:00

2025-07-26T14:37:00+03:00

2025-07-26T14:45:00+03:00

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происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Мужчина получил баротравму и осколочные ранения в результате украинского обстрела из РСЗО Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО. Пострадал мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в районе села Беловское повреждены два транспортных средства. По данным сотрудников МЧС, возгораний в частных домах не обнаружено."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина