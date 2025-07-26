Рейтинг@Mail.ru
Вода уходит из зон подтопления в Обнинске - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/obninsk-2031662160.html
Вода уходит из зон подтопления в Обнинске
Вода уходит из зон подтопления в Обнинске - РИА Новости, 26.07.2025
Вода уходит из зон подтопления в Обнинске
Вода уходит из зон подтопления в Обнинске Калужской области, где в субботу прошел сильный ливень, сообщила администрация города в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T21:12:00+03:00
2025-07-26T21:12:00+03:00
происшествия
обнинск
калужская область
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031642425_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_1f0ccb9f01684cc9990f5fbce68416dd.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вода уходит из зон подтопления в Обнинске Калужской области, где в субботу прошел сильный ливень, сообщила администрация города в соцсети "ВКонтакте". "В Обнинске прошёл сильный продолжительный ливень, по интенсивности сравнимый с тропическим. Чтобы скопившейся воде уйти в ливневую канализацию, потребовалось время. Ситуация постепенно нормализуется, движение транспорта восстанавливается… Вода уходит из зон подтоплений", - говорится в сообщении. Ранее в субботу в пресс-службе городской администрации сообщили РИА Новости, что залповый ливень сродни тропическому залил Обнинск буквально за полтора часа. При этом, как отметили в администрации, ливневка в городе исправна, просто не сразу справилась с таким количеством воды. Из-за непогоды была отменена часть мероприятий, посвященных Дню города.
https://ria.ru/20250721/jurist-2030477791.html
обнинск
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031642425_0:0:921:691_1920x0_80_0_0_14683c5b0e36fae8be44665a89c19fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, обнинск, калужская область, погода
Происшествия, Обнинск, Калужская область, Погода
Вода уходит из зон подтопления в Обнинске

Вода уходит из зон подтопления в залитом ливнем Обнинске Калужской области

© ЧП Обнинск/TelegramПоследствия ливня в Обнинске в Калужской области
Последствия ливня в Обнинске в Калужской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© ЧП Обнинск/Telegram
Последствия ливня в Обнинске в Калужской области
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вода уходит из зон подтопления в Обнинске Калужской области, где в субботу прошел сильный ливень, сообщила администрация города в соцсети "ВКонтакте".
«
Обнинске прошёл сильный продолжительный ливень, по интенсивности сравнимый с тропическим. Чтобы скопившейся воде уйти в ливневую канализацию, потребовалось время. Ситуация постепенно нормализуется, движение транспорта восстанавливается… Вода уходит из зон подтоплений", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу в пресс-службе городской администрации сообщили РИА Новости, что залповый ливень сродни тропическому залил Обнинск буквально за полтора часа. При этом, как отметили в администрации, ливневка в городе исправна, просто не сразу справилась с таким количеством воды. Из-за непогоды была отменена часть мероприятий, посвященных Дню города.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды
21 июля, 18:30
 
ПроисшествияОбнинскКалужская областьПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала