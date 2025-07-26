https://ria.ru/20250726/obninsk-2031662160.html

Вода уходит из зон подтопления в Обнинске

Вода уходит из зон подтопления в Обнинске - РИА Новости, 26.07.2025

Вода уходит из зон подтопления в Обнинске

Вода уходит из зон подтопления в Обнинске Калужской области, где в субботу прошел сильный ливень, сообщила администрация города в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T21:12:00+03:00

2025-07-26T21:12:00+03:00

2025-07-26T21:12:00+03:00

происшествия

обнинск

калужская область

погода

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вода уходит из зон подтопления в Обнинске Калужской области, где в субботу прошел сильный ливень, сообщила администрация города в соцсети "ВКонтакте". "В Обнинске прошёл сильный продолжительный ливень, по интенсивности сравнимый с тропическим. Чтобы скопившейся воде уйти в ливневую канализацию, потребовалось время. Ситуация постепенно нормализуется, движение транспорта восстанавливается… Вода уходит из зон подтоплений", - говорится в сообщении. Ранее в субботу в пресс-службе городской администрации сообщили РИА Новости, что залповый ливень сродни тропическому залил Обнинск буквально за полтора часа. При этом, как отметили в администрации, ливневка в городе исправна, просто не сразу справилась с таким количеством воды. Из-за непогоды была отменена часть мероприятий, посвященных Дню города.

https://ria.ru/20250721/jurist-2030477791.html

обнинск

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, обнинск, калужская область, погода