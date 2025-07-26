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Вода уходит из зон подтопления в Обнинске
Вода уходит из зон подтопления в Обнинске - РИА Новости, 26.07.2025
Вода уходит из зон подтопления в Обнинске
Вода уходит из зон подтопления в Обнинске Калужской области, где в субботу прошел сильный ливень, сообщила администрация города в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T21:12:00+03:00
2025-07-26T21:12:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вода уходит из зон подтопления в Обнинске Калужской области, где в субботу прошел сильный ливень, сообщила администрация города в соцсети "ВКонтакте". "В Обнинске прошёл сильный продолжительный ливень, по интенсивности сравнимый с тропическим. Чтобы скопившейся воде уйти в ливневую канализацию, потребовалось время. Ситуация постепенно нормализуется, движение транспорта восстанавливается… Вода уходит из зон подтоплений", - говорится в сообщении. Ранее в субботу в пресс-службе городской администрации сообщили РИА Новости, что залповый ливень сродни тропическому залил Обнинск буквально за полтора часа. При этом, как отметили в администрации, ливневка в городе исправна, просто не сразу справилась с таким количеством воды. Из-за непогоды была отменена часть мероприятий, посвященных Дню города.
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РИА Новости
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происшествия, обнинск, калужская область, погода
Происшествия, Обнинск, Калужская область, Погода
Вода уходит из зон подтопления в Обнинске
Вода уходит из зон подтопления в залитом ливнем Обнинске Калужской области