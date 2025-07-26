Рейтинг@Mail.ru
Томенко рассказал о создании дополнительных номеров для туристов на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:41 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/nomera-2031561583.html
Томенко рассказал о создании дополнительных номеров для туристов на Алтае
Томенко рассказал о создании дополнительных номеров для туристов на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
Томенко рассказал о создании дополнительных номеров для туристов на Алтае
Еще примерно 3,3 тысячи номеров для туристов создадут в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:41:00+03:00
2025-07-26T06:41:00+03:00
туризм
алтайский край
россия
виктор томенко
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:1530_1920x0_80_0_0_3d02be38192a911349bdd0740e360902.jpg
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Еще примерно 3,3 тысячи номеров для туристов создадут в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Наши крупные инвесторы… получили доступ к льготному кредитованию… и сегодня в том числе на 86 миллиардов реализуется проектов, 60 миллиардов рублей одобрено уже льготное кредитование. Это примерно создание еще 3300 номеров - к 14,5 тысячам, которые есть у нас", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Губернатор отметил, что в регионе уже есть 571 коллективное средство размещения - это, например, гостиницы и отели. "Хотел обратить внимание на некапитальные средства размещения… 885 миллионов, с учетом денег этого и следующего года, было выделено из федерального бюджета. Бизнес… ответил полутора миллиардами рублей своих вложений. 613 номеров будет создано, но из них почти 600 уже создано. Вот осталось около 40 нам еще сделать для того, чтобы выйти на итоговые цифры. Это прирост плюс почти 5% к тому номерному пункту, который у нас… есть", - рассказал губернатор.
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560100.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:2040_1920x0_80_0_0_c36d8c8d95798acb83c380de9aeb6b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, россия, виктор томенко, михаил мишустин
Туризм, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Михаил Мишустин
Томенко рассказал о создании дополнительных номеров для туристов на Алтае

Томенко: в Алтайском крае создадут еще 3,3 тысячи номеров для туристов

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяВиктор Томенко
Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Виктор Томенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Еще примерно 3,3 тысячи номеров для туристов создадут в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Наши крупные инвесторы… получили доступ к льготному кредитованию… и сегодня в том числе на 86 миллиардов реализуется проектов, 60 миллиардов рублей одобрено уже льготное кредитование. Это примерно создание еще 3300 номеров - к 14,5 тысячам, которые есть у нас", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Мишустин отметил развитие модульных средств размещения на Алтае
06:39
Губернатор отметил, что в регионе уже есть 571 коллективное средство размещения - это, например, гостиницы и отели.
"Хотел обратить внимание на некапитальные средства размещения… 885 миллионов, с учетом денег этого и следующего года, было выделено из федерального бюджета. Бизнес… ответил полутора миллиардами рублей своих вложений. 613 номеров будет создано, но из них почти 600 уже создано. Вот осталось около 40 нам еще сделать для того, чтобы выйти на итоговые цифры. Это прирост плюс почти 5% к тому номерному пункту, который у нас… есть", - рассказал губернатор.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае
06:31
 
ТуризмАлтайский крайРоссияВиктор ТоменкоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала