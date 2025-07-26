https://ria.ru/20250726/nomera-2031561583.html

Томенко рассказал о создании дополнительных номеров для туристов на Алтае

Томенко рассказал о создании дополнительных номеров для туристов на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025

Томенко рассказал о создании дополнительных номеров для туристов на Алтае

Еще примерно 3,3 тысячи номеров для туристов создадут в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:41:00+03:00

2025-07-26T06:41:00+03:00

2025-07-26T06:41:00+03:00

туризм

алтайский край

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Еще примерно 3,3 тысячи номеров для туристов создадут в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Наши крупные инвесторы… получили доступ к льготному кредитованию… и сегодня в том числе на 86 миллиардов реализуется проектов, 60 миллиардов рублей одобрено уже льготное кредитование. Это примерно создание еще 3300 номеров - к 14,5 тысячам, которые есть у нас", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Губернатор отметил, что в регионе уже есть 571 коллективное средство размещения - это, например, гостиницы и отели. "Хотел обратить внимание на некапитальные средства размещения… 885 миллионов, с учетом денег этого и следующего года, было выделено из федерального бюджета. Бизнес… ответил полутора миллиардами рублей своих вложений. 613 номеров будет создано, но из них почти 600 уже создано. Вот осталось около 40 нам еще сделать для того, чтобы выйти на итоговые цифры. Это прирост плюс почти 5% к тому номерному пункту, который у нас… есть", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html

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алтайский край, россия, виктор томенко, михаил мишустин