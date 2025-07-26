https://ria.ru/20250726/netanjahu-2031548093.html

Сенаторы США призвали Трампа оказать давление на Нетаньяху

Сенаторы США призвали Трампа оказать давление на Нетаньяху - РИА Новости, 26.07.2025

Сенаторы США призвали Трампа оказать давление на Нетаньяху

Группа американских сенаторов-демократов обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T00:20:00+03:00

2025-07-26T00:20:00+03:00

2025-07-26T00:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Группа американских сенаторов-демократов обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа. "Мы призываем администрацию Трампа использовать все свое влияние, чтобы побудить премьер-министра Нетаньяху достичь соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, которое обеспечит скорейшее освобождение заложников", - говорится в заявлении демократов Джека Рида, Дика Дурбина, Джинн Шейхин, Марка Уорнера, Криса Кунса и Брайана Шаца. Сенаторы также считают необходимым увеличить объем гуманитарной помощи в этом регионе и обеспечить надежные механизмы ее распределения под международным контролем. При этом они предлагают реформировать или закрыть гуманитарный фонд Газы, а координацию помощи передать проверенным структурам ООН. Политики также призвали администрацию Трампа убедить Нетаньяху, среди прочего, разработать план "послевоенного урегулирования" для сектора Газа, согласно которому "ХАМАС не сохранит власть, Израиль откажется от аннексии Западного берега и укрепит региональную интеграцию, будет сформирована и усилена реформированная Палестинская администрация, а региональные партнеры примут участие в восстановлении". Второго марта 2025 года Израиль начал препятствовать поставкам продовольствия, топлива и других жизненно важных ресурсов. Почти 80 дней ООН и ее гуманитарные партнеры не могли доставить продовольствие, и даже после возобновления поставок ситуация остается напряженной. На этой неделе более ста неправительственных организаций выступили с предупреждениями о том, что три четверти населения сталкиваются с крайней или катастрофической степенью голода.

https://ria.ru/20250725/gaza-2031541538.html

https://ria.ru/20250725/ssha-2031451422.html

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в мире, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, марк уорнер, хамас, оон