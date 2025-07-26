"Глаза в небе": СМИ раскрыли, как НАТО наблюдает за Россией
BI: НАТО следит за военной деятельностью России с помощью AWACS
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. НАТО отслеживает военную деятельность России с помощью специализированных комплексов AWACS, передает Business Insider.
"Мы — глаза в небе", — заявил офицер ВВС США корреспонденту новостного портала, рассказывая о принципах этой работы.
Издание описало один из вылетов самолета Boeing E-3 Sentry с разведывательным комплексом на борту. В течение восьми часов, пока воздушное судно находилось в небе над Восточной Европой, на панели управления на борту мигали символы в форме треугольников и U-образные знаки. Каждый из них сигнализировал о присутствии корабля, истребителя или другой единицы военной техники в акватории Балтийского моря и в районе Калининграда.
По словам другого собеседника издания, военнослужащего из Нидерландов, самолет выполняет задачи, с которыми не могут справиться стационарные наземные разведывательные средства. Наблюдение ведется с высоты в 30 тысяч футов, а полученные данные с помощью цифровых карт передаются другим подразделениям сил НАТО в небе, на море и на суше.
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AWACS (Airborne Warning and Control System; авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах. Предназначена для обнаружения и опознавания воздушных и надводных целей, наведения на них своих самолетов, а также для управления боевыми действиями экипажей тактической авиации.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В Москве не раз отмечали, что самолеты стран НАТО напрямую участвуют в ударах ВСУ по российским объектам, давая целеуказания киевскому режиму.
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